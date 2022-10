Redmi Note 11 Pro 2023 si mostra online: sarà più potente del vecchio modello?

Stando a quanto riferito in queste ore, sembra che un nuovo Redmi Note 11 Pro (2023) si stia palesando ora sul web. Il dispositivo dovrebbe presentare ben 8 GB di memoria RAM e un processore realizzato da Qualcomm. Ma cosa sappiamo in merito? Cerchiamo di fare il punto in questo articolo.

Redmi Note 11 Pro (2023): cosa sappiamo ad oggi?

Come accennato sopra, il sub brand di Xiaomi pare che stia lavorando ad una seconda iterazione del suo midrange più venduto degli ultimi mesi. Si chiamerà Redmi Note 11 Pro (2023) e avrà specifiche aggiornate e un design “già visto”. D’altronde, sarà l’erede del precedente dispositivo di fascia media. Come dice anche il suo suffisso, sarà presentato nel corso del prossimo anno, ma intanto scopriamo che il telefono ha già fatto capolino presso i principali portali per la certificazione: FCC, SIRIM, EEC, Google Play Console e non solo. Adesso è apparso sul sito di benchmarking più famso del mondo, Geekbench. Cosa sappiamo di lui?

Giusto per fare una veloce panoramica, vi diciamo che un telefono di Redmi avente numero di modello 2209116AG è appena stato avvistato su questo portale. Dovrebbe disporre di un processore di Qualcomm che ha il nome in codice “sweet”. In poche parole, dovrebbe essere lo Snapdragon 732G. Questo chip poi, potrebbe essere abbinato a 8 GB di memoria RAM.

Per chi non lo sapesse, segnaliamo che lo Snapdragon 732G è un SoC di fascia media realizzato con una struttura a 8 nanometri e sembra presentare un Cortex A76 di ARM con velocità di 2,3 GHz, sei core ARM Cortex A55 e non solo. Curioso come mai questo telefono sarà alimentato con un processore vecchio di tre anni. C’è forse un errore? Disporrà poi di Android 11, nonostante siamo in dirittura di arrivo con Android 13. Su Geekebench ha ottenuto 561 punti nel test single core e 1798 punti nel multi-core test. Vi invitiamo a restare connessi con noi per essere sempre aggiornati sulle ultime novità del caso.

Se volete il prodotto del 2022, vi segnaliamo che lo trovate in sconto su Amazon a soli 284,25€ (è un’offerta a tempo limitato, siate veloci).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.