Redmi Note 11 Pro+: 100 euro di sconto su Monclick (offerta a tempo)

Il miglior smartphone appartenente alla fascia media lanciato da Xiaomi nel 2022. Stiamo parlando del Redmi Note 11 Pro+ 5G, con un ottimo display a 120Hz, una ricarica rapida eccezionale e un comparto fotocamere superiore alla media in rapporto alla sua fascia di prezzo. Inoltre i più nostalgici apprezzeranno la presenza del jack per le cuffie. Da Monclick fino alle 23:59 del 22 febbraio resterà in offerta a 399,90 euro, in sconto di 100 euro rispetto al prezzo consigliato di 499,90 euro.

La spedizione è gratuita e in più puoi scegliere di pagare in tre comode rate grazie alla partnership tra Monclick, PayPal e Klarna. In alternativa sono accettate anche le carte Visa, Mastercard, American Express e PostePay. Se scegli il pagamento dilazionato, pagherai tre rate senza interessi da 133 euro al mese.

L’offerta a tempo di Monclick fa crollare il prezzo del Redmi Note 11 Pro+ sotto i 400 euro

Uno dei principali punti di forza del Redmi Note 11 Pro+ è il processore Dimensity 920 octa core a 6 nanometri, che si pone uno o due gradini sopra rispetto allo Snapdragon 695 5G montato sul “semplice” Redmi Note 11 Pro. Ma non è soltanto questa l’unica differenza tra i due telefoni, con tutta una serie di elementi che giustificano il prezzo e l’appeal superiori del modello in promo su Monclick nella configurazione da 8+256GB (quella più completa).

L’altro elemento in cui il Redmi Note 11 Pro+ 5G supera nettamente il Redmi Note 11 Pro è l’autonomia. Qui infatti troviamo una batteria da 4.500 mAh, inferiore di circa 500 mAh rispetto al modello inferiore, ma in compenso c’è la ricarica rapida a 120W, quasi il doppio dei 67W del Redmi Note 11 Pro. La ricarica è fulminea, basti pensare che passa dallo 0 al 100% in appena 15 minuti.

Metti nel carrello ora il Redmi Note 11 Pro per approfittare dell’offerta di Monclick e risparmiare così 100 euro sul prezzo di vendita consigliato al pubblico.

