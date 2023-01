Redmi Note 11: nessuno ci crede, il prezzo di eBay è fuori di testa

eBay oggi ti vizia perché ha realizzato un’offerta esagerata per darti uno smartphone interessante a meno di 200 euro. Pochi ci credono, ma attualmente questa offerta sta andando letteralmente a ruba. Tanto che sembra proprio siano rimasti gli ultimi pezzi. Acquista il Redmi Note 11 128GB a soli 176 euro, invece di 249 euro. Con questo ordine stai risparmiando 73 euro. Niente male vero?

Preparati a scoprire tutta la potenza di questo dispositivo di ultimissima generazione. A un prezzo da entry level ti arriva a casa un bolide pilotato dal processore Qualcomm Snapdragon 680 a 6nm. Tante prestazioni e una resa energetica davvero efficiente. Questo grazie anche alla sua capiente batteria da ben 5000 mAh e una ricarica rapida a 33W Pro che dimezza i tempi di caricamento.

Redmi Note 11: ottimo smartphone a prezzo esagerato

Corri su eBay e approfitta di una delle offerte più pazze di sempre. Il Redmi Note 11 di Xiaomi lo compri a soli 176 euro. Un’ottima soluzione se cerchi un muletto o uno smartphone che abbia tutto a pochi soldi. Il suo display AMOLED FHD+ da 6,43 pollici non ha nulla da invidiare agli altri smartphone. Anzi, nella sua categoria offre anche una frequenza di aggiornamento da 90Hz.

Inoltre, la fotocamera posteriore da 50MP con obiettivo ultra grandangolare da 8MP garantisce scatti sempre perfetti. Acquistalo subito a soli 176 euro, invece di 249 euro. Tra l’altro con eBay, selezionando PayPal come metodo di pagamento, puoi decidere di pagare in 3 rate a tasso zero tutti gli ordini che superano i 30 euro di importo totale. Non dovrai inviare alcuna garanzia per il finanziamento, ma in pochi semplici clic lo otterrai con PayPal Paga in 3 Rate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.