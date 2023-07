Redmi Note 11 in offerta a QUESTO PREZZO è la scelta giusta (-54€)

Il Redmi Note 11 si conferma, sempre di più, un punto di riferimento per la fascia bassa. Chi è alla ricerca di uno smartphone economico e completo, quindi, può puntare sul modello di casa Xiaomi per beneficiare di un rapporto qualità/prezzo al top. Con la nuova offerta eBay è possibile acquistare lo smartphone al prezzo scontato di 155 euro invece che 209 euro, anche con possibilità di pagare in 3 rate senza interessi grazie a PayPal. Il modello proposto in offerta è dotato di Garanzia Italia ed è disponibile in pronta consegna. Per accedere all’offerta è possibile utilizzare il link qui di sotto.

Redmi Note 11 in offerta a questo prezzo è un best buy

Il Redmi Note 11 ha tutto quello che serve per garantire ottime prestazioni con una spesa ridotta. Lo smartphone è dotato del SoC Qualcomm Snapdragon 680 che viene affiancato da 4 GB di RAM, 128 GB di storage e da una batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 33 W. C’è poi un display AMOLED da 6,43 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 90 Hz.

A completare la scheda tecnica dello smartphone di Xiaomi troviamo anche una quadrupla fotocamera posteriore con un sensore principale da 50 Megapixel oltre al supporto Dual SIM e al chip NFC. Il sistema operativo è Android 13 che viene personalizzato dall’azienda con l’interfaccia proprietaria MIUI, sempre di ricca di funzionalità.

Con la nuova offerta eBay è possibile acquistare il Redmi Note 11 al prezzo scontato di 155 euro. L’offerta in questione riguarda la versione con scocca nera e garanzia Italia dello smarpthone. Scegliendo di pagare con PayPal, inoltre, è possibile optare per il pagamento in 3 rate senza interessi, in modo da dilazionare la spesa.

