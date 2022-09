Redmi Note 11, il CAMPIONE della fascia media crolla su eBay

Se sei alla ricerca di uno smartphone Android economico con un ottimo rapporto/qualità prezzo e non sai quale scegliere, quest’oggi l’ottimo Redmi Note 11 è in offerta su eBay al prezzo più conveniente di tutto il web. Ad appena 173€, infatti, il device del colosso cinese ha tutte le carte in regola per soddisfare le tue personali esigenze sotto ogni punto di vista.

Lo puoi utilizzare senza problemi per telefonare, navigare in rete, ascoltare musica, giocare, chattare con gli amici, guardare video, scattare foto, registrare video e molto altro ancora.

Redmi Note 11 crolla su eBay al prezzo più conveniente di tutto il web: prendilo al volo

Dotato di un design piacevole e giovanile con un sacco di piccoli rifinimenti che ne migliorano l’estetica generale, lo smartphone di Redmi monta un bellissimo display AMOLED super fluido da 6.43 pollici ad altissima risoluzione. Sotto il cofano, invece, è presente un processore octa core ideale per avviare in un istante tutte le applicazioni di cui hai bisogno mentre la batteria da 5000 mAh, sapientemente ottimizzata, ti garantisce ore e ore di utilizzo senza mai lasciarti a secco a metà giornata.

Ma non finisce qui: Redmi Note 11 ha anche molto da dire dal punto di vista fotografico. Sul retro, infatti, è presente una fotocamera quadrupla con un sensore principale da 50 MP con IA (Intelligenza Artificiale) per scattare foto ad altissima risoluzione e registrare video ad alta qualità.

Metti subito nel carrello lo smartphone super economico di Redmi fintanto che puoi acquistarlo su eBay al prezzo più basso di tutto il web. Ti assicuriamo che saprà soddisfare tutte le tue aspettative garantendoti una buona esperienza utente durante un utilizzo standard del device.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.