Redmi Note 11 e Watch 2 avranno schermi AMOLED

Secondo quanto si legge online, sembra che sia il futuro Redmi Watch 2 che il nuovo Redmi Note 11 vanteranno schermi AMOLED.

Cosa sappiamo dei nuovi device Redmi?

Le serie Watch 2 e Note 11 saranno presto fra noi; arriveranno il 28 ottobre e saranno dotate di schermi AMOLED. Questa rivelazione arriva dal colosso cinese, che ha pubblicato una serie di poster sul suo account Weibo.

L'orologio includerà un pannello AMOLED a colori da 1,6” e lo vedremo in una nuova tinta, secondo quanto si apprende dall'ultimo teaser. In precedenza abbiamo visto lo smartwatch in una colorazione nera, mentre le immagini emerse in rete finora hanno rivelato un'opzione blu.

Unitamente a ciò, Xiaomi ha confermato la presenza di uno schermo AMOLED sul Redmi Note 11, ma non ha rivelato la sua diagonale. Tuttavia, ha affermato che il foro centrale avrà un diametro di soli 2,96 mm, con le cornici sui lati del display misureranno 1,75 mm.

Il marchio ha inoltre affermato che la cover posteriore del Redmi Note 11 sarà ricoperta di AG Glass. Questo materiale ha una consistenza migliore ed è resistente sia ai graffi che alle impronte digitali.

La società deve ancora confermare altre specifiche chiave tra cui processore, configurazione fotografica e dimensioni della batteria. Ma con la presentazione a sei giorni di distanza, possiamo aspettarci che Xiaomi (o Redmi) riveli di più sui telefoni facenti parte della line-up Note 11 e sugli orologi della gamma Watch 2 in vista dell'evento di lancio.

