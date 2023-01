Redmi Note 11 è l'OFFERTACCIA eBay del weekend: tuo ad appena 177€

Se c’è uno smartphone Android di fascia media che non puoi assolutamente farti scappare, questo è proprio il Redmi Note 11 quest’oggi in offerta su eBay. Incredibilmente proposto con spedizione rapida e completamente gratuita, pagare appena 177€ per lo smartphone a marchio Redmi è un vero affare di inizio anno.

Nonostante costi così poco il device ha dalla sua un design e una scheda tecnica che saprà sorprenderti. Ad esempio il pannello è di tipo AMOLED da 6.43 pollici ad altissima risoluzione, la fotocamera frontale è perfetta per scattare selfie di qualità da condividere rapidamente sui social e anche il processore è pronto ad avviare in un istante tutte le app di cui hai bisogno.

Ad appena 177€ su eBay, Redmi Note 11 è il mediogamma definitivo da acquistare

Proprio come gli smartphone di fascia media più blasonati, anche Redmi Note 11 monta una batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida e un comparto fotografico molto valido. Da questo punto di vista, infatti, il device saprà sorprenderti con i suoi quattro sensori posteriori capeggiati da uno principale da ben 50 MP con IA (Intelligenza Artificiale) per fotografie ad alta risoluzione e video di qualità.

Come hai avuto modo di leggere lo smartphone di Redmi ha solo il prezzo da mediogamma, ma tutto il resto parla di un device che è pronto a soddisfare le tue personali esigenze in ogni momento della giornata. Acquistalo subito fintanto che può essere tuo ad appena 177€ con tanto di spedizione gratis.

