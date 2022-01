Redmi Note 11: BRUTTE NOTIZIE, da noi sarà più costoso

Qualche mese fa, il sub brand di Xiaomi ha annunciato ufficialmente la serie Redmi Note 11. Questa serie ha tre modelli in listino: Note 11, Note 11 Pro e Note 11 Pro+. Il prezzo di partenza di questa serie in Cina è di 1199 yuan, ovvero circa 189 dollari.

Quando arriverà da noi la serie Redmi Note 11?

Secondo recenti rapporti, la line-up di midrange del costruttore cinese sbarcherà nel mercato europeo nel prossimo futuro. Il rapporto afferma che il modello basic avrà un prezzo di partenza di 250 euro che si traduce in circa $ 285. Ciò significa che la versione nostrana costerà circa $ 100 in più rispetto alla controparte cinese.

La versione europea del Redmi Note 11 sarà disponibile in tre colori: blu stella, grigio grafite e blu crepuscolare, che sono coerenti con i modelli visti in Cina. Tuttavia, i device per l'Europa e quelli asiatici non condividono lo stesso processore.

La versione cinese del Redmi Note 11 utilizza il Dimensity 810 5G, mentre la versione europea adotterà il Qualcomm Snapdragon 680 4G. Ciò significa che il modello standard della gamma per il mercato nostrano non supporterà la rete 5G.

Il Qualcomm Snapdragon 680 si basa su un processo a 6 nm, con una frequenza massima di 2,4 GHz e una GPU Adreno 610. Le prestazioni complessive sono paragonabili a quelle dello Snapdragon 710. Sebbene la rete 5G non sia più disponibile dopo aver sostituito il processore, la versione cinese del Redmi Note 11 presenta alcuni problemi di alimentazione. Pertanto, il controllo del consumo energetico sarà sicuramente migliore con lo Snapdragon 680 4G. Ciò significa che la durata della batteria della versione europea sarà migliore.

Per altri aspetti, la versione europea della serie Redmi Note 11 è sostanzialmente identica alla controparte cinese. Questo telefono ha una combinazione di memoria massima di 8 GB + 128 GB, uno schermo LCD perforato da 6,5 ​​pollici, tre fotocamere posteriori, una batteria con 5000 mAh e il supporto per la ricarica rapida a 18 W.