Redmi Note 11 a soli 151€: ULTIMO GIORNO per il Coupon eBay

Solo 151 euro per il Redmi Note 11 by Xiaomi su eBay. Sfrutta questa occasione grazie al Codice Coupon ITPERPXBYW7ZX67M che ti permette di acquistare questo ottimo smartphone a un prezzo ultra vantaggioso. Inclusa nel prezzo hai anche la consegna gratuita con spedizione in 3 giorni. Inoltre, puoi anche decidere di pagare in comode rate senza interessi.

In pratica, dividi l’importo in 3 rate tasso zero con un click. Ciò significa che potrai pagare il tuo acquisto da soli 50,33 euro al mese, la prima rata subito e le altre due nei mesi successivi. Ti basterà selezionare PayPal come metodo di pagamento e proseguire selezionando l’opzione disponibile “Paga in 3 Rate“.

Redmi Note 11 by Xiaomi: uno smartphone sorprendente

Lasciati tentare dal prezzo basso e acquista il Redmi Note 11 by Xiaomi a soli 151 euro. Si tratta di un vero e proprio affare. Con l’esclusivo display AMOLED a 90Hz vivi un’esperienza immagine davvero spettacolare. Colori sempre vividi, dettagli quasi perfetti e una fluidità incredibile. Il processore Qualcomm Snapdragon 680 fa il resto, portando le performance di questo dispositivo a livelli interessanti.

Aggiungilo al carrello con soli 151 euro, inserendo il codice ITPERPXBYW7ZX67M prima del check out. Risparmi quasi 100 euro. Ricordati che con eBay, selezionando PayPal come metodo di pagamento, puoi decidere di pagare in 3 rate a tasso zero tutti gli ordini che superano i 30 euro di importo totale. Non dovrai inviare alcuna garanzia per il finanziamento, ma in pochi semplici clic lo otterrai con PayPal Paga in 3 Rate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.