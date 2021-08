Il Redmi Note 10S in colorazione Cosmic Purple sarà in vendita a partire da oggi in India. Non sappiamo se arriverà anche da noi in questa meravigliosa tinta.

Redmi Note 10S Cosmic Purple: semplicemente WOW

Xiaomi ha lanciato lo smartphone economico Redmi Note 10S a maggio in India. Lo smartphone è dotato di SoC Helio G95 e ha un display da 6,43 pollici. È arrivato in tre colori: Deep Sea, Frost White e Shadow Black. Ora, Redmi ha lanciato una nuova variante di colore soprannominata Cosmic Purple per il mercato indiano.

Il Redmi Note 10S ha un prezzo simile alle altre varianti di colore. Inizia da ₹ 14.999 (~ $ 202) per la versione con storage da 6 GB RAM + 64 GB e da ₹ 15.999 (~ $ 216) per la variante da 6 GB RAM + 128 GB. Il nuovo colore Cosmic Purple sarà in vendita oggi (18 agosto) alle 12:00 IST sul sito di mi.com.

Il device ha un pannello Super AMOLED da 6,43 pollici con risoluzione Full-HD+. È un display perforato con una frequenza di aggiornamento di 60Hz e una frequenza di campionamento del tocco di 120Hz. Lo schermo è protetto dal Corning Gorilla Glass 3.

Vanta un sistema fotografico posteriore composto da quattro lenti così ripartite: un obiettivo primario da 64 MP, un sensore ultra grandangolare da 8 MP, un'unità macro da 2 MP e un sensore di profondità da 2 MP. Anteriormente, ha uno snapper selfie da 13 MP. Ha un grado di resistenza agli schizzi IP53 e uno scanner di impronte digitali montato lateralmente per la sicurezza dei dati degli utenti.

È alimentato dal SoC MediaTek Helio G95 abbinato a 6 GB di RAM LPDDR4X e 128 GB di memoria interna UFS 2.2. Ha anche uno slot per schede microSD per ulteriore spazio di archiviazione. Ospita una batteria da 5.000 mAh con tecnologia di ricarica rapida da 33 W. Il dispositivo si avvia con la skin MIUI 12 basato su Android 11 pronto all'uso.

