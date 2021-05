Redmi annuncerà la serie di smartphone Note 10 5G in Cina il 26 maggio. I primi rapporti affermavano che la formazione avrebbe incluso tre modelli: Note 10 5G, Note 10 Pro 5G e Note 10 Pro + 5G. Una nuova perdita suggerisce che al posto del modello Pro +, ci sarà il Redmi Note 10 Ultra 5G. La fuga di notizie ha rivelato le specifiche chiave e il prezzo dello smartphone.

Redmi Note 10 Ultra 5G: specifiche e prezzi

I moniker Redmi Note 10, Note 10 Pro e Note 10 Ultra sono stati menzionati in una fotografia appena trapelata sul web. Il rendering, le specifiche e il prezzo citate nella perdita apparentemente appartengono al modello Ultra 5G.

La perdita afferma che il device sarà dotato di un display AMOLED da 6,53 pollici ed sarà alimentato dal chipset Dimensity 1100. Il telefono godrà anche di una batteria da 5.000 mAh capace di supporta la ricarica rapida da 33 W. Per la fotografia, ci sarà una fotocamera principale da 100 megapixel.

Il testo cinese nell'immagine rivela inoltre che il Note 10 Ultra 5G godrà di uno scanner di impronte digitali montato sul frame laterale, di un motore lineare, di un blaster IR e del supporto alle reti 5G.

Il telefono dovrebbe arrivare in Cina in opzioni come 6 GB di RAM + 128 GB di spazio di archiviazione, 8 GB di RAM + 128 GB di spazio di archiviazione e 8 GB di RAM + 128 GB di spazio di archiviazione. Il modello base del Note 10 Ultra 5G costerà 1.799 Yuan (~ $ 280).

Inoltre, Redmi ha rilasciato oggi un poster ufficiale dell'edizione Phantom Blue del presunto Redmi Note 10 Ultra 5G. L'aspetto posteriore del telefono è ispirato allo Xiaomi Mi 11 5G Signature Edition.

Inoltre, la compagnia ha appena annunciato che avrebbe presentato a breve una nuova iterazione del Redmi Note 8 2021, un terminale di fascia media dalle specifiche tecniche aggiornate ma con il medesimo design di sempre.

