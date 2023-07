Redmi Note 10 Pro: il SUPER smartphone a soli 200€, ultimi pezzi

Grazie a eBay oggi potresti ricevere a casa il potentissimo Xiaomi Redmi Note 10 Pro a un prezzo super. Stiamo usando il condizionale perché sono rimasti gli ultimissimi pezzi e quindi devi essere veloce se vuoi aggiudicartene almeno uno. Allora mettilo subito in carrello a soli 209,90 euro, invece di 329,90 euro. Un fantastico risparmio che potrebbe terminare presto in sold out.

Tra l’altro, ottima opportunità con eBay, puoi anche decidere di dividere l’importo in 3 comode rate tasso zero con un click. Ciò significa che potrai pagare il tuo acquisto da soli 69,96 euro al mese, la prima rata subito e le altre due nei mesi successivi. Ti basterà selezionare PayPal come metodo di pagamento e proseguire selezionando l’opzione disponibile “Paga in 3 Rate“.

Redmi Note 10 Pro: caratteristiche premium, prezzo entry level

Grazie allo Xiaomi Redmi Note 10 Pro ti assicuri uno smartphone premium a prezzo da entry level. Infatti, questo bolide offre una fotocamera principale da ben 108MP, un display AMOLED a 120Hz di refresh rate, un processore Qualcomm Snapdragon 732G e una batteria a lunga durata da 5020 mAh. Cosa stai aspettando? Cogli al volo questa opportunità.

Acquistalo ora a soli 209,90 euro, invece di 329,90 euro. Puoi sempre decidere di pagare in 3 rate a tasso zero tutti gli ordini che superano i 30 euro di importo totale. Non dovrai inviare alcuna garanzia per il finanziamento, ma in pochi semplici clic lo otterrai con PayPal Paga in 3 Rate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.