Redmi Note 10 Pro: lo smartphone ECCEZIONALE oggi a soli 184€

Che smartphone spaziale il Redmi Note 10 Pro by Xiaomi. Una delle sue particolarità è il display a 120Hz di refresh rate. Ovviamente ciò che rende eccezionale questo telefono è il rapporto qualità-prezzo esageratamente conveniente. Oggi lo paghi addirittura meno rispetto al solito. Grazie a eBay lo metti in carrello a soli 184,90 euro, invece di 329 euro.

Questo super prezzo lo ottieni inserendo il codice coupon ITPERPMPLNSJG67M nell’apposita sezione prima del check out. La quantità disponibile sullo store è limitata e presto potrebbe terminare visto che sembrano rimasti solo gli ultimi pezzi. Dotato di 6GB di RAM e 128GB di ROM, ti assicuri uno smartphone potente e longevo.

Redmi Note 10 Pro: potenza e qualità a un prezzo speciale

Scegliere il Redmi Note 10 Pro by Xiaomi è assicurarsi un prodotto potente e di alta qualità a un prezzo molto modesto. La fotocamera principale da 108MP non solo assicura scatti perfetti in qualsiasi condizione di luce, anche al buio, ma permette di registrare video in 4K eccellenti. Lo schermo offre un livello di luminosità sorprendente, fino a 1200 nits, e una tecnologia AMOLED da 6,67 pollici.

Il cuore pulsante che muove la macchina è il processore Qualcomm Snapdragon 732G che fornisce velocità pazzesche, oltre i limiti. Goditi questo smartphone per qualsiasi cosa. Gioco, gaming, intrattenimento, film e lavoro; sarà sempre pronto a nuove sfide. Mettilo in carrello a soli 184,90 euro e pagalo in 3 rate a tasso zero da soli 61,33 euro l’una selezionando “Paga in 3 Rate” di PayPal.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.