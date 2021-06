Redmi Note 10 Pro, uno dei mostri più potenti di Xiaomi, ora lo prendi a 219,90€ su Amazon grazie al Prime Day. Attento però: ancora pochissimi pezzi disponibili. Spedizioni rapide e gratis.

Redmi Note 10 Pro in sconto pazzesco per il Prime Day

Perché lui? Perché a un prezzo che non ha proprio senso, porti a casa uno smartphone con display AMOLED da 6,67″ e 120Hz di refresh rate.

Un concentrato di potenza e fluidità, grazie al processore Snapdragon 732G supportato da 6GB di RAM 64GB di storage interno. Una batteria enorme da 5020 mAh con ricarica super rapida e durata infinita.

Tutto qui? Ma anche no! Non dimenticare un comparto fotografico mozzafiato: quattro fotocamere, con la principale da 108MP e non solo. A rendere completissima la parte multimediale c'è anche l'audio stereo e il jack audio da 3,5 millimetri.

Il tutto, ovviamente, è racchiuso in un guscio straordinariamente bello, sottile e curato in dettaglio.

Io penso che Redmi Note 10 Pro a 219€ sia praticamente un regalo che Xiaomi vuole farei agli utenti in occasione dell'Amazon Prime Day. Sarai abbastanza veloce da approfittarne? Spedizioni rapide e gratis!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Home