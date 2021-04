Xiaomi Redmi Note 10, un ottimo medio di gamma, appena lanciato e già in gran sconto su eBay per il Mi Fan Festival. Ora puoi avere il modello con 64GB di storage interno a 169€ appena con spedizioni assolutamente gratis, dall’Italia. Devi solo inserire il codice sconto “PITMIFEST21” direttamente su eBay.

Xiaomi Redmi Note 10 in super sconto su eBay

Uno dei punti di forza principali di questo device è che riesce a permetterti di avere un display AMOLED in una fascia di prezzo così bassa.

Infatti, a bordo c’è un pannello AMOLED da 6,43” con risoluzione Full HD+. Sul posteriore, un buon comparto fotografico, con il sensore principale da 48MP. Non manca una camera per le macro, una per la profondità di campo e c’è anche un sensore per gli scatti ultragrandangolari.

Sotto la scocca, non manca un affidabile processore: c’è lo Snapdragon 678, supportato (per il modello in sconto) da 4GB di RAM e 64GB di storage interno. L’autonomia energetica è garantita da una batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 33W con caricatore incluso in confezione.

Per approfittare subito della promozione – e portare a casa Xiaomi Redmi Note 10 64GB a 169€ – devi solo collegarti su eBay e inserire il codice sconto “PITMIFEST21” prima di pagare.

Le spedizioni sono assolutamente gratuite, direttamente dall’Italia. Non perdere l’occasione di approfittare delle migliori occasioni e dei migliori sconti: li trovi tutti sul canale Telegram ufficiale di Telefonino.net.

