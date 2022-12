Redmi K60: produzione di massa partita, spunta la confezione di vendita

In queste ore apprendiamo che il Redmi K60 è appena entrato nella sua fase finale, ovvero la produzione di massa. Il debutto è davvero alle porte e, contestualmente a ciò, scopriamo come sarà fatta la confezione di vendita al dettaglio del dispositivo stesso.

Sappiamo tutti che il sub brand di Xiaomi sta lavorando alla nuova generazione di flagship facenti parte della gamma K60. Ci dovrebbero essere tre modelli: un K60 standard, un K60 Pro e un K60E.

Redmi K60: cosa sappiamo di nuovo sul device?

Intanto dobbiamo segnalare che le scatole sono trapelate sul web e questo indica che il telefono è pronto ad arrivare sul mercato. la compagnia sta preparando il terreno per il debutto asiatico. Si dice che il lancio sia previsto per la fine dell’anno, ma oggi scopriamo che potrebbe essere stato posticipato all’inizio del 2023 visto che anche il debutto dello Xiaomi 13 è stato rimandato (per via della morte dell’ex presidente del partito comunista cinese).

Il portale di Xiaomiui ha scoperto quali sono le build della MIUI per il nuovo dispositivo vanilla. Parliamo delle versioni del software V14.0.2.0.TMNCNXM, V14.0.0.4.TMKCNXM e V13.0.1.0.SMMCNXM che saranno indicative, rispettivamente, per K60, K60 Pro e K60E. I primi due presenteranno la skin di nuova generazione, il terzo invece, avrà ancora la MIUI 13, aggiornabile però molto presto.

Il K60E infatti, sarà un flagship killer con Snapdragon 870 o Dimensity 8200 sotto la scocca, mentre gli altri due vanteranno chip di Qualcomm, precisamente lo Snapdragon 8+ Gen 1 e lo Snapdragon 8 Gen 2. Lo schermo della variante basica sarà AMOLED da 6,67 pollici da 120 Hz, con batteria da 5500 mAh con fast charge da 67W. La main camera sarà una Sony IMX686 da 64 Mpx con OIS. Il Pro invece, presenterà uno schermo AMOLED 2K con refresh rate da 120 Hz.

Se volete un budget phone di Redmi, vi segnaliamo il 9C a soli 133,99€ su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.