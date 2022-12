Redmi K60 Pro supporterà la ricarica wireless

Il nuovo Redmi K60 Pro supporterà la tecnologia per la ricarica wireless; questo è quanto trapelato da un nuovo poster promozionale emerso in rete.

Redmi K60 Pro: tutte le sue caratteristiche complete

Manca davvero poco al debutto della serie K60 del sub brand di Xiaomi; la compagnia terrà un evento esclusivo in Cina fra pochissime ore. Ci saranno tre modelli all’interno della gamma, ma il Pro è sicuramente quello più interessante, anche perché avrà le medesime caratteristiche dello Xiaomi 13 Pro ma con un prezzo più accessibile. Questo telefono sarà in grado di competere con le ammiraglie next-gen Android che stanno arrivando ora sul mercato: OnePlus 11, Vivo X90, Xiaomi 13, Motorola Moto X40 e non solo. Ora, dal nuovo poster sappiamo che il terminale si ricaricherà con la modalità wireless, novità assoluta per la compagnia.

Tuttavia, c’è da dire che la società non ha rivelato la velocità di ricarica di questa tecnologia; probabilmente supporterà la fast charge via cavo da 67W, ma il modello entry level della famiglia invece, godrà della ricarica da 120W. La nuova gamma sarà presto annunciata e si potrà acquistare nel 2023 in Cina; nel resto del mondo arriverà nei mesi a venire. Fra le altre cose, sappiamo che non ci sarà una Gaming Edition. Il Pro sarà così potente da sostituire questa iterazione.

Lo schermo del Redmi K60 Pro sarà un’unità OLED con risoluzione 2K e refresh rate da 120 Hz, mentre sotto la scocca troveremo il processore Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm, coadiuvato da RAM LPDDR5x fino a 16 GB e storage UFS 4.0 fino a 512 GB. Citiamo il fronte fotografico con sensore Sony IMX800 con OIS al seguito; la batteria infine, sarà una cella energetica da 5000 mAh. Quanto costerà il flagship? Si dice che avrà un prezzo compreso fra i 1999 Yuan e i 4000 Yuan.

