Redmi K60: debutto previsto per la fine del mese

Oramai i dettagli ufficiali sulla prossima serie di punta del sub brand di Xiaomi, la line-up Redmi K60, iniziano ad emergere giorno dopo giorno. Stando alle informazioni trapelate in passato poi, scopriamo che la gamma in questione debutterà nel corso del primo trimestre ma oggi, Digital Chat Station, noto insider cinese, ha affermato che potrebbe arrivare già entro la fine del mese corrente. Da un suo post su Weibo leggiamo infatti: “La gamma Redmi K60 si mostrerà alla fine di questo mese“. Dobbiamo aspettarci un teaser ufficiale a breve?

Redmi K60: tutto quello che sappiamo

Sembra che la compagnia cinese abbia deciso di apportare grosse modifiche alla gamma premium in questione rispetto al passato; vedremo tre modelli, K60E, K60 e K60 Pro ma avranno una collocazione un po’ particolare. Il Pro prenderà il posto del K50 Gaming Edition, il modello basico del K50 Pro e il primo invece, sarà un flagship killer. Anche il direttore generale del marchio aveva suggerito che quest’anno non avremmo avuto un’iterazione da gioco ufficiale.

I prezzi potrebbero partire da 3999 Yuan, con un costo più aggressivo rispetto ai “cugini” Xiaomi 13. Non sappiamo quando li vedremo nel mercato internazionale, ma è lecito aspettarci con altri moniker/brand (POCO o Xiaomi, per esempio).

Il modello K60E, per esempio, avrà uno schermo OLED con risoluzione 1,5K, un processore Dimensity 8200, una batteria da 5500 mAh, una main camera Sony IMX582 da 48 megapixel.

Il K60 e il K60 Pro invece, disporranno di un OLED con risoluzione 2K e sotto la scocca ci saranno, rispettivamente, un SoC Snapdragon 8+ Gen 1 e uno Snapdragon 8 Gen 2, entrambi coadiuvati da memorie UFS 4.0 e da RAM di tipo LPDDR5x.

Ci aspettiamo batterie capienti da 5000 mAh con ricarica da 67W per il basico, mentre il Pro arriverà a 120W con una cella energetica da 5000 mAh. Non mancherà la fast charge wireless. Sul fronte fotografico, infine, il K60 disporrà del sensore Sony IMX686 da 64 Megapixel, il Pro invece, del Sony IMX890 da 50 Mega.

