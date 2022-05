Redmi K50: le vendite sono state "da RECORD"

Si apprende che Xiaomi ha ottenuto ingenti guadagni con le vendite dei nuovi smartphone facenti parte della serie Redmi K50. Nel rapporto finanziario relativo ai primi tre mesi del 2022, la compagnia cinese ha detto che i ricavi sono stati di 45,8 miliardi di yen.

Le spedizioni internazionali hanno raggiunto la quota di 38,5 milioni di pezzi e si scopre che, fra il Civi S, la serie Xiaomi 12, la gamma Redmi K50, quest’ultima è quella che ha ottenuto i risultati più incredibili: oltre un milione di unità vendute.

Redmi K50: tutti pazzi per i nuovi modelli

Nella fascia di mercato dei 2000-3000 yuan (in Cina), i brand di telefonia si danno una feroce battaglia; ottenere il primato non è impresa facile. Stando a qaunto dichiarato da Canalys, nel corso dei primi tre mesi, le vendite globali di device sono sì diminuite del 10,5% annualmente. In Cina continentale invece, le vendite sono diminuite del 18,2%.

La gamma K50 di Redmi è molto popolare in Asia e da noi è arrivata la versione internazionale con il marchio POCO. Ad esempio, il Redmi K50G (Gaming Edition) viene commercializzato in Europa con il moniker POCO F4 GT e si trova a 699,90€ nella versione 12+256 GB. Nei prossimi giorni invece, vedremo la nuova line-up Redmi Note 11T Pro.

Facciamo un veloce “remind me” delle specifiche relative al Redmi K50:

Display OLED da 6,67″ 2K (3200 x 1440 pixel) 120Hz, supporto al Dolby Vision, HDR 10/10+, fino a 1200 nits di luminosità di picco;

Corning Gorilla Glass Victus;

Processore MediaTek Dimensity 8100 a 5 nm con GPU Mali-G610 a 6 core;

RAM LPDDR5 da 8 GB/12 GB;

UFS 3.1 da 128 GB/256 GB;

Android 12 e MIUI 13;

Doppia SIM;

Sensore principale Sony IMX582 da 48 MP (sensore da 1/2 pollici) OIS;

Ultra wide da 8 MP con FOV di 119°;

Obiettivo macro da 2 MP;

Registrazione video fino a 4K a 30fps;

Snapper frontale: sensore Sony IMX596 da 20 MP;

Registrazione video fino a 1080p a 30fps;

Dimensioni: 163,1 x 76,15 x 8,48 mm;

Peso: 201 grammi;

USB Type C, dual speaker stereo, Dolby Atmos;

Connettività: Doppio supporto 5G (bande n1/n3/n5/n8/n28a/n38/n41/n77/n78), Wi-Fi 6 (2.4/5GHz), supporta 2×2 MIMO, Bluetooth 5.3, Beidou | GPS (L1+L5) |GLONASS | QZSS (L1+L5) | NavIC: L5;

Modulo NFC per pagamenti contactless;

Batteria da 5500 mAh con fast charge da 67 W.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.