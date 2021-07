Redmi K40 Ultra dovrebbe essere il nuovo dispositivo top di gamma del sottomarchio di Xiaomi con processore Dimensity 1200 di Mediatek. Stando a quanto si ipotizza, questo potrebbe essere il diretto concorrente del OnePlus Nord 2, futuro midrange premium dell'azienda di Pete Lau. Xiaomi dovrebbe lanciare una serie di nuovi prodotti nella seconda metà del 2021, proprio come ha fatto nella prima metà dell'anno. Ieri abbiamo riportato la cronologia di lancio di alcuni di questi dispositivi, oggi invece, vi portiamo informazioni su un altro dispositivo in cantiere.

Redmi K40 Ultra: avrà il SoC Mediatek Dimensity 1200

Secondo il portale di Xiaomiui, Redmi, il sub-brand di Xiaomi lancerà il suo secondo smartphone alimentato dal SoC MediaTek Dimensity 1200 nel prossimo futuro. Questo telefono potrebbe diventare ufficiale come Redmi K40 Ultra. Si dice che competerà con il futuro OnePlus Nord 2. Secondo la fonte, il telefono potrebbe avere il nome in codice agata/ambra.

In precedenza, abbiamo riferito di un telefono Redmi con display a 120 Hz, fotocamera principale da 64 MP, batteria da 5.000 mAh e ricarica rapida da 67 W prossimo al debutto su scala mondiale. Questa indiscrezione proveniva dal noto tipster cinese Digital Chat Station. Secondo il leakster, il device sarà dotato di un chipset MediaTek MT689x. Per chi non lo sapesse, MediaTek Dimensity 1200 porta proprio il suddetto numero di modello MT6893. In poche parole, crediamo che le due fonti stiano parlando dello stesso telefono, ma sfortunatamente, non abbiamo abbastanza dettagli per provare l'ipotesi..

Ad ogni modo, come qualsiasi altro smartphone Xiaomi, ci aspettiamo di saperne di più su questo dispositivo prima dell'annuncio ufficiale attraverso nuovi codici MIUI, certificazioni, rumor provenienti da insider e teaser ufficiali dell'azienda stessa. Cosa ne pensate di questo futuro flagship Redmi? Speriamo solo che possa arrivare anche da noi in Europa, magari con un altro moniker. Staremo a vedere.

Xiaomi

Smartphone