Secondo quanto si apprende, sembra che Redmi stia realizzando un nuovo super smartphone con un display avente refresh rate da 120Hz e il supporto per la fast charge cablata da 67W.

Redmi: quale sarà il dispositivo in questione?

Redmi, il sottomarchio di Xiaomi, si è affermato come un brand di lifestyle che non realizza solo telefoni cellulari. L'azienda ha lanciato sul mercato diversi dispositivi negli ultimi tempi e ora si sta preparando per svelare un nuovo terminale di punta.

Un nuovo rapporto proveniente da Digital Chat Station rivela che il prossimo device Redmi presenterà una pannello con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz per un'esperienza più fluida e il supporto per la tecnologia di ricarica rapida da 67 W.

Inoltre, è stato rivelato che tale prodotto sarà alimentato da una batteria da 5.000 mAh e presenterà un sensore della fotocamera principale da 64 megapixel. Per quanto riguarda il processore, è probabile che il dispositivo sia dotato del chipset MediaTek MT689X.

Il suddetto SoC si basa sul processo a 6 nm e presenta una GPU Mali-G77 che si avvicina – in termini di prestazioni – alle performance dei “vecchi” Snapdragon 865 e Snapdragon 865 Plus di Qualcomm.

Secondo i rumor di MySmartPrice, il terminale in questione potrebbe essere il Redmi K40 Ultra, ma al momento è solo una speculazione di poco conto. Vi invitiamo a prenderla con “un pizzico di sale“. Ci aspettiamo di ottenere maggiori dettagli sul prodotto nei prossimi giorni o settimane, con largo anticipo rispetto al suo lancio ufficiale.

Lo smartphone più recente del marchio è stato il Redmi Note 10 5G che è stato rilasciato nel mese di maggio. Il telefono è alimentato dalla CPU MediaTek Dimensity 700, vanta uno schermo LCD a 90Hz e contiene una batteria da 5.000 mAh, al costo di 1.099 yuan (~ $ 170).

