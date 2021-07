L'anno scorso, Xiaomi ha festeggiato il suo decimo anniversario e in onore di questo evento, ha rilasciato le versioni Ultra del Mi 10 e del Redmi K30. Quest'anno non è una data importante per l'azienda, ma essa intende continuare a rilasciare versioni speciali dei suoi terminali di fascia alta. Il Mi 11 Ultra è stato già presentato alcuni mesi fa e adesso, il prossimo in linea d'aria per il rilascio, pare che sia il Redmi K40 Ultra.

Redmi K40 Ultra: cosa sappiamo?

In merito alla data di lancio, al momento non ci sono informazioni. Ma alcune delle caratteristiche del nuovo prodotto sono già state rese grazie agli addetti ai lavori. Sappiamo che il Redmi K40 Ultra offrirà un pannello AMOLED con una frequenza di aggiornamento di 120Hz, un processore MediaTek e una fotocamera multi-modulo con tre o quattro sensori.

Il device verrà rilasciato in due versioni e quella base riceverà un modulo da 64 megapixel come sensore principale sul retro, mentre l'iterazione di fascia alta avrà 108 megapixel e sarà disponibile solo in India e Cina . La variante con ottica da 64 MPX è in preparazione per il mercato globale.

Questo è tutto ciò che c'è da sapere sul futuro flagship di casa Redmi. Si può ipotizzare che offrirà una batteria con una capacità di almeno 4000 mAh, ricarica rapida con una capacità di almeno 67 W, fino a 12 GB di RAM e un'unità flash con una capacità fino a 256 GB.

Diversi tipster hanno riferito di recente che il sito Web della Federal Communications Commission (FCC) degli Stati Uniti contiene informazioni sullo smartphone di fascia media Redmi 10, che è in preparazione per il debutto globale da parte della società cinese Xiaomi.

Nella documentazione dell'ente regolatore, il dispositivo compare con il codice 21061119AG. Il terminale utilizza il sistema operativo Android con skin MIUI 12.5.

Il portale indica la presenza delle due versioni da 4 e 6 GB di RAM. La prima sarà venduta con storage da 64 e 128 GB, la seconda solo con il taglio più grande.

Sappiamo che il telefono arriverà con una tripla lente sulla back cover. Il sensore principale sarà probabilmente un Samsung ISOCELL JN1 da 50 mega-pixel dotato tecnologia Double Super PD.

