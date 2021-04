Redmi K40 Game Enhanced Edition ha confermato di avere un processore MediaTek Dimensity 1200 sotto la scocca capace di segnare ben 724.495 punti all’interno della piattaforma AnTuTu.

Redmi K40 Gam Enhanced: punteggi record su AnTuTu

Xiaomi ha confermato che la società è pronta per lanciare un nuovo device facente parte della gamma Redmi K40; secondo quanto si vocifera, sarà un dispositivo incentrato sul gaming. In vista del lancio di Redmi K40 Game Enhanced Edition il 27 aprile in Cina, ulteriori dettagli continuano ad emergere online.

La società ha recentemente confermato in un poster teaser che il telefono sarà alimentato dal chipset MediaTek Dimensity 1200. Il processore è realizzato utilizzando il nodo a 6 nm e racchiude un core Cortex A78 in esecuzione a 3GHz, tre core Cortex A78 a 2.6GHz e quattro core Cortex-A55 a 2GHz.

In un altro teaser, il marchio ha rivelato il punteggio AnTuTu di questo smartphone in arrivo, facendo luce sulle prestazioni. Afferma che il dispositivo ha ottenuto 724.495 punti nel benchmarking AnTuTu. Ciò significa che sulla carta, il termiale è più potente di OnePlus 9R e Vivo X60 Pro con Snapdragon 870.

Finora, è stato rivelato che il prodotto avrà una frequenza di aggiornamento di 120 Hz o 144 Hz e che supporta una frequenza di campionamento tattile di 300 Hz. Si dice anche che il dispositivo abbia trigger pop-up sul frame laterale. Il display avrà probabilmente uno schermo AMOLED Full HD + da 6,67 pollici con una risoluzione di 2400 x 1080 pixel.

Il telefono dovrebbe essere dotato di un sensore della fotocamera Sony IMX686 principale da 64 megapixel sul retro. È probabile che esegua la skin personalizzata MIUI 12.5 pronta all’uso, basata sul sistema operativo Android 11.

Ci sono anche rapporti che indicano che la società potrebbe anche lanciare il gioco Redmi K40 “Standard Edition” insieme alla Enhanced Edition. Per saperlo con certezza, dovremo aspettare l’evento di lancio ufficiale la prossima settimana.

