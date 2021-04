Il prossimo gaming phone di Redmi con processore Dimensity 1200 potrebbe essere presentato questo mese. Sappiamo che il Realme Neo GT è stato recentemente annunciato in Cina come il primo device in assoluto alimentato dalla nuova soluzione di punta di MediaTek. I rapporti hanno rivelato che anche il sub-brand di Xiaomi stesse anche lavorando su un terminale incentrato sui giochi alimentato dallo stesso SoC. Un informatore affidabile (Digital Chat Station) sembra aver dichiarato che il device Redmi con chip D1200 potrebbe debuttare entro la metà o alla fine di questo mese.

Redmi gaming phone: facciamo il punto su cosa sappiamo

Rapporti precedenti hanno rivelato che il prossimo prodotto Xiaomi con numero di modello M2104K10C è il telefono Redmi con chip Dimensity 1200 a bordo. Questo modello non è ancora apparso però, nel database delle piattaforme di certificazione TENAA e 3C della Cina.

Si dice che il telefono abbia il nome in codice Ares ed è probabile che sia dotato di un sistema composto da quattro telecamere con un obiettivo principale Sony IMX686 da 64 megapixel. Al momento non sono disponibili altre informazioni sulle specifiche del dispositivo.

La variante indiana del telefono con numero di modello M2104K10I è stata recentemente individuata nel database IMEI del paese. L’elenco ha rivelato che, probabilmente, questo dispositivo arriverà in alcuni mercati selezionati con il marchio POCO. Poiché si prevede che Dimensity 1200 offra prestazioni di punta paragonabili a quelle dello Snapdragon 870, questo dispositivo potrebbe debuttare come fiore all’occhiello della serie F. Tuttavia, è consigliabile attendere ulteriori rapporti per sapere se il primo gaming phone di Redmi alimentato da Dimensity 1200 cinese sarà ribattezzato come smartphone POCO da noi.

La Realme GT Neo invece, è in vendita in Cina con un prezzo di partenza di 1.799 Yuan (circa $ 275); non si sa nulla ancora sulla sua eventuale commercializzazione in Europa. È probabile che il prossimo telefono Redmi con D1200 possa rivaleggiare con il suddetto dispositivo.

C’è un altro telefono Xiaomi con un numero di modello M2103K19PC in attesa per il debutto in Cina. Sappiamo che dovrebbe arrivare con specifiche tecniche quali uno schermo LCD da 90 Hz, una fotocamera principale da 48 megapixel, uno scanner di impronte digitali posto sul frame laterale e una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 22,5 W. Il nome del prodotto finale è ancora un mistero; anche questo smartphone dovrebbe anche essere rinominato con il moniker POCO in India.

