Redmi Buds 4 Pro: a QUESTO PREZZO sono la SCELTA GIUSTA (-30%)

La gamma di auricolari true wireless di Xiaomi comprende sia soluzioni economiche che soluzioni di fascia alta come le ottime Redmi Buds 4 Pro in grado di offrire prestazioni al top sia per quanto riguarda la resa audio che per l’autonomia e per la presenza di funzionalità aggiuntive come la cancellazione del rumore ANC. Con la nuova offerta Amazon conviene ancora di più acquistare le Redmi Buds 4 Pro che ora sono disponibili al prezzo scontato di 69 euro invece di 99 euro. Si tratta di uno sconto del 30% che fa la differenza e rende le Buds di Redmi uno dei migliori modelli per rapporto qualità/prezzo sul mercato. L’offerta è a tempo limitato e può essere sfruttata direttamente dalla pagina di Amazon dedicata al prodotto, linkata qui di seguito:

Redmi Buds 4 Pro: complete e al giusto prezzo con la nuova offerta Amazon

Le Redmi Buds 4 Pro possono contare su di un comparto tecnico di ottimo livello. C’è il supporto Bluetooth 5.3 con audio Hi-Fi e possibilità di connessione a due dispositivi. Non manca, inoltre, la cancellazione del rumore ANC che garantisce un plus non da poco. Da segnalare, inoltre, una super autonomia con fino a 36 ore di utilizzo garantite con una sola carica (considerando anche la carica extra del case) e il supporto alla ricarica wireless.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare le Redmi Buds 4 Pro al prezzo scontato di 69 euro. L’offerta è valida per la colorazione Moon White mentre la versione Black delle cuffie true wireless comporta una spesa leggermente più alta (attualmente questa colorazione è in offerta a 71 euro). Le promozioni sono accessibili dal link qui di sotto:

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.