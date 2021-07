Redmi Buds 3 Pro diventano ufficiali; per chi non lo sapesse, questo prodotto è la variante globale delle famigerate AirDots 3 Pro dell'azienda rilasciate mesi fa in terra asiatica.

Redmi AirDots 3 Pro: le caratteristiche tecniche

Un paio di mesi fa, precisamente a maggio di quest'anno, Xiaomi aveva lanciato i suoi auricolari True Wireless Stereo Redmi AirDots 3 Pro nel suo mercato domestico, la Cina. Ora, l'azienda ha lanciato lo stesso prodotto ma con uno diverso.

Le cuffie sono state presentate ora a livello globale. La coppia di auricolari ha un prezzo di 60 dollari, anche se l'azienda sta offrendo un cospicuo sconto di 20 dollari in alcuni mercati selezionati.

In termini di specifiche, queste sono le stesse delle Air Dots 3 Pro svelate all'inizio del 2021. Gli auricolari dispongono di driver da 9 mm e tre microfoni per la cancellazione del rumore e la registrazione della voce. La funzione Adaptive Noise Cancellation (ANC) sugli auricolari è in grado di bloccare fino a 35 dB di rumore esterno e offre una latenza ultra bassa di 69 ms.

Per la connettività, c'è il Bluetooth 5.2 con supporto per la connessione simultanea a due dispositivi contemporaneamente. Per quanto riguarda la durata della batteria, l'azienda afferma di poter garantire fino a 28 ore di autonomia utilizzando anche la custodia di ricarica. La cover di ricarica ospita una porta USB di tipo C nella parte inferiore per la ricarica rapida e supporta anche la wireless Qi charging.

Le nuove cuffie TWS di Redmi Buds sono disponibili in due opzioni di colore: nero e grigio. Gli auricolari saranno pronti all'acquisto tramite Aliexpress. Come notato in precedenza, durante le date di vendita iniziali, gli auricolari costeranno 40 dollari invece di 60.

Xiaomi

Wearable