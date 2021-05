Redmi, il sub brand di casa Xiaomi, è pronto per lanciare i suoi nuovi smartphone facenti parte della serie Note 10 nel mercato cinese domani, ovvero mercoledì 26 maggio. Ora, ad un giorno dall'evento di lancio, la società ha confermato un altro prodotto che vedrà la luce nel corso dello show di presentazione. Stiamo parlando delle nuove cuffie TWS Redmi AirDots 3 Pro.

Redmi AriDots 3 Pro: cosa sappiamo?

Come indica il nome, i Redmi AirDots 3 Pro sono degli auricolari true wireless di nuova generazione del marchio. Non di meno, sono anche le prime cuffie del brand ad arrivare con il supporto per la cancellazione attiva del rumore.

L'azienda afferma che il wearable offrirà prestazioni di riduzione del rumore di livello premium e che supporterà una riduzione del rumore profonda. Simile ad altri gadget di Xiaomi, anche questo terminale godrà del supporto per la cancellazione attiva del rumore (ANC).

C'è anche una modalità di latenza ultra bassa che potrebbe essere la “cuffia con riduzione del rumore a latenza più bassa del settore“, afferma la società. Inoltre, è stato pubblicizzato come un prodotto di livello professionale, con una qualità del suono ineccepibile e un'incredibile convenienza.

L'azienda offre diverse modalità per la riduzione del rumore, tra cui Office, Daily, Air Tours, ecc. Insieme al supporto per la modalità Trasparente che evita il completo isolamento dall'ambiente circostante.

Il Redmi AirDots 3 standard è già stato lanciato in Cina pochi mesi fa al prezzo di 199 yuan. Gli auricolari, che hanno lo stesso design del modello precedente, sono disponibili per l'acquisto in tre opzioni di colore: bianco, nero e rosa.

Le Redmi AirDots 3 Pro arrivano pochi giorni dopo che Xiaomi ha lanciato sul mercato i suoi ultimi auricolari FlipBuds Pro con supporto per la cancellazione attiva del rumore di 40 dB. Resta da vedere come questo nuovo auricolare differirà dal modello di Xiaomi. Ne sapremo di più su questo, comprese le specifiche, le caratteristiche, i prezzi e i dettagli sulla disponibilità quando verrà lanciato ufficialmente domani, ovvero il 26 maggio.

