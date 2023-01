Xiaomi Redmi Buds 3: a QUESTO PREZZO sono un VERO AFFARE (-36%)

Per chi è alla ricerca di nuove cuffie true wireless, in questo momento, c’è una nuova offerta Amazon da sfruttare: le Xiaomi Redmi Buds 3 sono proposte in sconto del 36% permettendo, quindi, l’acquisto al prezzo scontato di 31,90 euro invece di 49,90 euro. La versione in offerta è caratterizzata dalla colorazione bianca. Per sfruttare la promo, disponibile per un periodo di tempo limitato, è possibile fare riferimento al link qui di sotto.

Xiaomi Redmi Buds 3 in offerta su Amazon sono un vero affare

Le Redmi Buds 3 sono le cuffie true wireless giuste per chi è alla ricerca di un modello completo, economico e senza compromessi sulla qualità. C’è il supporto al Bluetooth 5.2, per una connessione migliore e con un consumo energetico ridotto, e ci sono anche driver dinamici da 12 mm che garantiscono un’audio di ottima qualità in tutti i contesti di utilizzo.

Da notare anche un’autonomia più che soddisfacente con la possibilità di un utilizzo continuo per 5 ore e il supporto alla ricarica rapida per ridurre i tempi di carica della batteria. Con la custodia, inoltre, l‘autonomia sale fino a 20 ore. Le Redmi Buds 3 includono il rilevamento intelligente permettendo di interrompere la riproduzione quando una volta tolti gli auricolari. Non mancano i comandi touch per la gestione della riproduzione. Le cuffie sono certificate IP54.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare le Redmi Buds 3 al prezzo scontato di 31,90 euro invece che 49,90 euro. Lo sconto è del 36%. L’offerta, riservata alla versione con colorazione bianca, è a tempo limitato ed è disponibile sfruttando il link riportato qui di seguito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.