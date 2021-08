Redmi 9T si aggiorna ad Android 11 in più regioni del mondo. Ricordiamo che il colosso cinese Xiaomi ha lanciato il suddetto dispositivo all'inizio di quest'anno. Il telefono è originariamente chiamato Redmi Note 9 4G in Cina, ma è anche conosciuto come Redmi 9 Power in India.

Redmi 9T: controllate le impostazioni del telefono

Sei mesi dopo il suo rilascio, il Redmi 9T ha finalmente iniziato a ricevere l'aggiornamento ad Android 11. Lo smartphone ha debuttato con la MIUI 12 basata su Android 10 sebbene sia stato lanciato all'inizio del 2020. Nonostante sia uno smartphone abbastanza recente, l'OEM cinese non ha lanciato né l'aggiornamento ad Android 11 né la MIUI 12.5 nei mesi precedenti. Sembrava quasi che si fosse dimenticata del suo midrange più venduto. Ora invece, tutto pare che si sia risolto: il device sta ottenendo la nuova iterazione del sistema operativo.

Attualmente, l'aggiornamento per Redmi 9T è attivo per le seguenti varianti:

Globale – V12.0.1.0.RJQMIXM ;

– ; Turchia – V12.0.1.0.RJQTRXM;

Indonesia – V12.0.1.0.RJQIDXM;

Taiwan – V12.0.1.0.RJQTWXM.

Anche per queste regioni, l'update è in fase di beta stabile in questo momento. In parole più semplici, viene implementato in batch come qualsiasi altro aggiornamento del sistema OTA. Di fatto, alcune unità potrebbero ricevere il firmware prima delle altre. Noi vi invitiamo a controllare il menù delle impostazioni e a refreshare spesso la pagina.

Ci aspettiamo anche che le restanti varianti regionali ricevano l'aggiornamento nei prossimi giorni. Non è tutto, anche l'originale Redmi Note 9 4G e la versione indiana Redmi 9 Power potrebbero presto ricevere l'agognato Android 11.

Ultimo ma non meno importante, anche Redmi 9T, Redmi Note 9 4G e Redmi 9 Power verranno aggiornati alla MIUI 12.5. Dopo di questa, saranno aggiornati alla MIUI 13 non appena verrà presentata dall'azienda. Si dice che l'OEM asiatico voglia togliere i veli al suddetto software nei prossimi giorni, durante l'evento di lancio del Mi Mix 4 e della TV OLED di seconda generazione. Staremo a vedere.

