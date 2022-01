Redmi 9 si aggiorna e diventa più sicuro: correte ad aggiornarlo

Redmi 9 è il primo smartphone del colosso cinese a ricevere le patch di sicurezza aggiornate al mese di gennaio. Secondo le ultime informazioni pubblicate in rete, infatti, scopriamo che il medio gamma lanciato a fine aprile del 2020 sta ricevendo il firmware 12.5.4.0.RJCMIXM con le ultime correzioni di sicurezza e molto altro.

Redmi 9 riceve le patch di sicurezza di gennaio

Dal peso di 2.4 GB è altamente probabile che all'interno della build siano presenti anche numerose novità legate al sistema operativo di cui però non troviamo riscontro attraverso il changelog ufficiale: in questo caso viene semplicemente indicata l'introduzione delle patch di sicurezza di gennaio e poco altro.

Gli utenti muniti del device possono controllare fin da subito la disponibilità del nuovo aggiornamento tramite l'apposito pannello Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa, oppure attendere la notifica di aggiornamento OTA nel caso in cui il firmware non fosse ancora disponibile per il vostro device.

Quando arriverà Android 12 sul mio smartphone?

Se vi state ponendo la domanda del secolo circa i tempi di attesa relativi all'arrivo di Android 12 sul vostro device, abbiamo realizzato un articolo in cui trovate tutte le informazioni attualmente disponibili circa il rilascio di Android 12 per i più importanti brand del panorama mobile Android.