Hai necessità di comprare un nuovo smartphone? Redmi 9 è in offerta su Amazon a soli 121,00€. Il ribasso del 34% corrisponde a uno sconto effettivo di 62,26€ che rende l’acquisto immediatamente più conveniente. Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia ma operate a partire dall’11 aprile 2021.

Redmi 9: perché scegliere questo smartphone

Con un design semplice e lineare, Redmi 9 è uno smartphone appartenente alla fascia economica che offre prestazioni ottimi anche a piccolo prezzo. Oggi è in offerta nella sua colorazione nera.

Il display montato ha una risoluzione FullHD+ e un’ampiezza da 6.53 pollici che rende l’esperienza visiva ampia e immersiva. Il tutto è amplificato da dei bordi sottili.

Per quel che riguarda il processore, infatti, si parla di un MediaTek Helio G80 Octa Core che viene abbinato a 4 GB di RAM e 64 GB di memoria di archiviazione. La memoria, inoltre, è espandibile attraverso MicroSD.

Di tutto rispetto è l’apparato fotografico composto una Quad Camera. La lente principale ha una risoluzione da 13 megapixel mentre le altre lenti sono da 8, 5 e 2 megapixel per scattare in modalità macro e ultra grandangolare. Ammontano a 8 i megapixel della fotocamera anteriore per scattare i selfie.

Tra le altre features è degna di nota la batteria da 5020mAh che viene abbinata a una ricarica rapida da 18 W per essere sempre pronta all’utilizzo in tempi rapidi.

Lo smartphone, infine, è Dual SIM e supporta la connettività 4G.

Puoi acquistare Redmi 9 a soli 121,00€ su Amazon nella sua colorazione nera. La versione venduta è quella globale mentre le spedizioni avranno inizio a partire dall’11 aprile 2021. Ricevilo in tempi brevi se sei abbonato a Prime o gratuitamente se è il tuo primo acquisto su Amazon. Lo smartphone, infine, è idoneo al programma di rateizzazione CreditLine di Confidis con cui suddividere la spesa fino a 24 pratiche rate.

