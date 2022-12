Redmi 12C avvistato in rete: debutto dietro l'angolo?

Il nuovo Redmi 12C è appena stato avvistato all’interno del database di IMEI e nel portale della FCC. Il suo debutto sembra essere dietro l’angolo, dunque. Ma cosa sappiamo ad oggi?

In primo luogo dobbiamo riportare che un device facente parte del sub brand di Xiaomi e avente il numero di modello 2212ARNC4L ha ricevuto poche ore fa l’approvazione da parte della Federal Communications Commission (FCC). Per chi non lo sapessero questo sembra essere il famigerato Redmi 12C di cui abbiamo sentito parlare in passato. Ora, grazie al sito di Xiaomiui, scopriamo che è stato avvistato anche nel database IMEI. Cosa implica tutto ciò? Semplice: che lo vedremo in commercio in tutti i mercati a breve.

Redmi 12C: cosa sappiamo ad oggi?

All’inizio dell’anno, l’azienda cinese ha presentato il Redmi 10C con il SoC Snapdragon 680 a bordo in diversi mercati internazionali. Ora il nuovo device invece, è prossimo al lancio. Tuttavia il moniker sembra portare il suffisso 12C e non 11C. per qualche strana ragione, la compagnia sembra aver saltato questa dicitura. Ad oggi no nei sono molte informazioni sul gadget ma ipotizziamo che godrà del supporto per il WiFi dual band e per l’LTE e riceverà ancora la skin MIUI 13 basata su Android 12. Sarà un budget phone, ovvero un telefono economico e potrebbe arrivare in tempo per le festività natalizie.

Unitamente a questo smartphone, la società potrebbe star lavorando ad un altro dispositivo Redmi chiamato “11A”; questo dovrebbe disporre di uno schermo IPS LCD da 6,7 pollici con risoluzione HD+, selfiecam incastonata in un foro centrale da 5 Mega e doppia camera posteriore con sensore principale da 50 Mpx. Sotto la scocca ci aspettiamo un processore con frequenza di Clock da 2,0 GHz, 8 GB di RAM, 256 GB di memoria interna con slot per le microSD compreso nel prezzo. Il fingerprint dovrebbe essere allocato all’interno del pulsante di accensione e spegnimento.

Intanto vi segnaliamo che il budget phone Redmi 9C si trova su Amazon a soli 133,90€ con spese di spedizione gratuite e incluse nel costo del dispositivo.

