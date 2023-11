Redmi 12: hai 24h per acquistarlo a soli 149€

Un’offerta flash ti sta aspettando sul Mi Store Italia. Acquista subito lo Xiaomi Redmi 12 a soli 149,90 euro, invece di 199,90 euro. Hai tempo solo oggi per ottenerlo con questo incredibile sconto. Quindi sii veloce e ordinalo subito prima che terminino le scorte. La versione in promozione è quella da 4GB di RAM e 128GB di ROM. Scopri le caratteristiche di questo smartphone eccellente.

Redmi 12 by Xiaomi: prezzo invitante, qualità certa

Con un ampio display FHD+ da 90Hz, lo Xiaomi Redmi 12 si posiziona tra gli smartphone di fascia media il cui prezzo però è da entry level. Ad aumentarne la qualità sono anche le finiture di pregio come la scocca posteriore in vetro di alta qualità e i materiali resistenti a polvere e schizzi. Il processore MediaTek Helio G88 da il suo dovere egregiamente mentre l’ampia batteria da 5000 mAh lavora per garantire un’autonomia importante.

Acquistalo subito a soli 149,90 euro, invece di 199,90 euro. Hai tempo solo oggi. Approfitta subito della possibilità di pagare in 3 rate a Tasso Zero sul Mi Store. Devi semplicemente selezionare PayPal come metodo di pagamento e attivare “Paga in 3 Rate“. In questo modo avrai un mini finanziamento molto comodo per pagare un po’ alla volta il tuo ordine approfittando dell’offerta immediata.

