Xiaomi ha appena annunciato in Italia l'arrivo del nuovo midrange low-cost Redmi 10. Il terminale vanta importanti aggiornamenti rispetto al modello precedente. Non di meno, dispone di una fotocamera da ben 50 MPX, un pannello FULLHD+ da 90 Hz e dimensioni di 6,5 pollici, un SoC premium sotto la scocca e un design raffinato ed elegante.

Xiaomi Redmi 10: le caratteristiche

La fotocamera principale è da ben 50MP, ed è la prima volta che la vediamo in un terminale di questo segmento. Di fatto, questa tecnologia di punta arriva anche sulla fascia media rendendola accessibile a tutti. Il sensore principale è coadiuvato da una lente ausiliaria ultra-wide da 8 Mega, da una macro da 2 Megapixel e da un'ottica per gli scatti con bokeh attivo da 2 MPX.

Dulcis in fundo, il midrange di Xiaomi offre la possibilità di catturare qualsiasi soggetto in qualsiasi scenario. Il terminale ha anche ricca dotazione software per il comparto fotografico.

Redmi 10 è dotato di un grande pannello da 6,5 “con risoluzione FHD+, un refresh rate di 90Hz e non solo. Dispone anche della modalità di lettura 3.0 che serve per non affaticare gli occhi. Grazie all'AdaptiveSync, il telefono regola automaticamente la frequenza di aggiornamento al contenuto visualizzato. Ne consegue che la batteria consumerà pochissimo in qualsiasi situazione.

Sotto la scocca batte un cuore octa-core MediaTek Helio G88 da 2.0GHz e c'è anche una GPU super veloce che consente agli utenti di giocare ai titoli mobile senza alcun problema.

Doppio speaker stereo, batteria da 5000 mAh con supporto alla fast charge da 18W e molto altro ancora. Non dimentichiamo la presenza del caricatore nella scatola da ben 22,5W.

Dove si può acquistare?

Lo smartphone di Xiaomi si compra su Mi.com, presso un qualsiasi Mi Store in Italia e con WINDTRE. È disponibile in tre colorzioni (Carbon Grey, Sea Blue e Pebble White) e vanta due configurazioni per l'acquisto: 4GB+64GB e 4GB+128GB, I costi sono, rispettivamente, di 199,90 euro e 229,90 euro.

Ricordiamo che presso i centri WINDTRE si può comprare il Redmi 10 anche insieme alle offerte dell’operatore. Fra le più interessanti troviamo la Smart Pack 100: 100 GB, minuti illiminati, 200 SMS e servizio Reload.

Xiaomi

Smartphone