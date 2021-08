Redmi 10 sarà il primo telefono con a bordo il nuovo chipset di casa MediaTek per la fascia media, ovvero Helio G88. Ma cosa sappiamo di questo prodotto in arrivo?

Redmi 10: cosa sappiamo di questo midrange in arrivo?

Xiaomi ha preso in giro con molta insistenza l'arrivo dello smartphone Redmi 10 negli ultimi giorni. Finora, ha rivelato il design del telefono e ha anche confermato alcune delle sue specifiche chiave. La società ha ora rivelato, attraverso un nuovo tweet, che il telefono sarà equipaggiato con il chipset Helio G88.

Anche se la data di lancio di Redmi 10 deve ancora essere confermata, sembra che potrebbe uscire allo scoperto come il primo terminale al mondo alimentato dal SoC Helio G88, il chipset di MT annunciato il mese scorso. Il nuovo SoC offre 2 core CPU Cortex-A75 che funzionano a 2.0GHz e 6 core Cortex-A55. Per la grafica, è dotato di Mali-G52 MC2.

Rispetto all'Helio G85, viene fornito con il supporto per un display a 90Hz con una risoluzione fino a 1080+. Supporta anche le fotocamere fino a 64 megapixel.

Come anticipato nel poster qui sotto, il Redmi 10 alimentato da Helio G88 offrirà un'esperienza di gioco superlativa.

Need a better gaming experience?



Check out the MediaTek Helio G88 on #Redmi10! #LeverUp pic.twitter.com/xHp87gbijv — Xiaomi (@Xiaomi) August 16, 2021

Finora, Xiaomi ha confermato che il device ha un display FHD+ da 6,5 ​​pollici che offre una frequenza di aggiornamento di 90Hz. Per la fotografia, sarà dotato di quattro camere da 50 megapixel. Offrirà un'uscita stereo grazie alla presenza di due speaker. Lo smartphone arriverà in tre colorazioni come Carbon Grey, Pebble White e Sea Blue.

Lo smartphone è stato recentemente avvistato su un sito di e-commerce con le specifiche complete. L'elenco ha rivelato che ha un selfiecam da 8 megapixel, una configurazione quad-camera da 50 + 8 + 2 + 2 Mega, fino a 6 GB di RAM, fino a 128 GB di memoria nativa e un batteria da 5.000 mAh che supporta la ricarica rapida da 18 W.

Verrà fornito con Android 11 basato su MIUI 12.5 e offrirà altre funzionalità come lo scanner di impronte digitali montato lateralmente, uno slot per schede microSD, doppio 4G VoLTE, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, GPS, IR blaster, USB-C e un 3.5 jack per cuffie mm. È probabile che il suo prezzo si aggiri attorno ai 185 dollari.

Xiaomi

Smartphone