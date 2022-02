RedMagic 7: spunta una variante per i nerd al 100%

Fra pochissimi giorni Nubia presenterà la serie di smartphone da gaming di fascia alta RedMagic 7 di cui proprio nelle scorse ore abbiamo scoperto la funzione di un chip singolare, ma sembra che di fianco ai modelli RedMagic 7 e RedMagic 7 Pro troverà posto anche la singolare variante RedMagic 7 Translucent Edition.

RedMagic 7 arriverà anche nella versione Translucent Edition

Secondo le informazioni pubblicate in rete nelle ultime ore, questo modello di RedMagic 7 sarà in tutto e per tutto identico agli altri se non fosse per un particolare dettaglio: la cover posteriore completamente trasparente che mette ben in evidenza alcuni componenti hardware. Infatti, come si può notare nell'immagine sottostante proveniente dal TENAA, il retro del device vede la presenza di un modulo fotografico centrale con tre sensori e un case traslucido che offre uno sguardo all'hardware interno.

La serie RedMagic 7 è attesa al lancio il 17 febbraio con il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, supporto fino a 18 GB di RAM, fino a 512 GB di spazio interno, ventola di raffreddamento interna a 20mila RPM, display OLED da 6.8 pollici con frequenza di aggiornamento a 165 Hz, supporto alla ricarica rapida a 165 W e tre colorazioni.

È piuttosto probabile che nel corso dei prossimi giorni scopriremo ulteriori dettagli sul device come, ad esempio, il prezzo di lancio sul mercato.