RedMagic 7 è pronto per l'Italia: specifiche da urlo e ottimo prezzo

A pochi giorni dalla presentazione ufficiale di RedMagic 7 per il mercato cinese, in queste ore Nubia annuncia RedMagic 7 per il mercato internazionale e quindi anche per l'Italia. I due device, che abbiamo già visto in lungo e in largo a seguito di leak, indiscrezioni, teaser e quant'altro, saranno disponibili all'acquisto nel nostro Paese a partire dal prossimo 10 marzo.

RedMagic 7 è pronta per lo sbarco in Europa

Tra i punti di forza di nuovi smartphone da gaming di fascia alta di Nubia c'è sicuramente la presenza del processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, i grilletti laterali per il gaming spinto, un apposito tasto fisico per la modalità gaming e anche una singolare ventola di raffreddamento (feature che ormai eredita dalle precedenti versioni).

Da urlo anche il display che si spinge a una frequenza di aggiornamento a 165 Hz, così come l'introduzione di tre tagli di memoria RAM da 8/12/18 GB di tipo LPDDR5 con 6 GB aggiuntivi tramite la funzione di estensione virtuale. Di alto livello anche la batteria da 4500 mAh con alimentatore da 65 W in confezione, e una connettività completa e affidabile.

Prezzo e disponibilità

RedMagic 7 sarà disponibile in Europa a partire dal 10 marzo sul sito ufficiale della compagnia nelle seguenti varianti: