Red Magic 8 Pro sarà il primo gaming phone con Snapdragon 8 Gen 2

Ci siamo: sta per arrivare in commercio il primo smartphone da gaming con all’interno il processore Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm. Non sarà un Asus ROG Phone ma un Red Magic, precisamente l’8 Pro. Presto sarà disponibile sul mercato, ma cosa sappiamo di lui?

Red Magic 8 Pro: facciamo il punto su cosa sappiamo

Oltre al gaming phone di Red Magic, ci aspettiamo di vedere altri telefoni da gioco sul mercato; parliamo del K60 Gaming Edition di Redmi, dell’Asus ROG Phone 7, del Black Shark 6 e non solo. Questi dovrebbero giungere in commercio non prima del 2023 ma il Red Magic potrebbe battere tutti sul tempo; si dice che sarà appunto, il primo device per il gaming mobile con la nuova piattaforma operativa di Qualcomm. Il device è stato avvistato sull’ente per la certificazione TENAA ma anche sul Bluetooth SIG con il numero di modello NX729J. Questo si è scoperto essere il Red Magic 8 Pro.

Come spesso accade, dalla comparsa nel database alla commercializzazione passa poco tempo; è lecito presupporre quindi un lancio per il mese di dicembre (almeno in Cina); nel resto del mondo potrebbe arrivare fra qualche mese (febbraio 2022?). Non abbiamo molte informazioni sulle specifiche tecniche del suddetto gadget, ma essendo da gioco ci aspettiamo performance al top, display con elevato refresh rate e batteria con fast charge rapida via cavo.

Giusto per completezza, ricordiamo che il Red Magic 7S Pro è stato l’ultimo gaming phone di Nubia ad arrivare sul mercato con uno schermo AMOLED da 6,8 pollici con risoluzione FullHD+ e refresh rate da 120 hz. Vanta anche un processore Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm, batteria da 5000 mAh con ricarica via cavo da 135W, 18 GB di RAM LPDDR5, sgorgate da 1 /B e molto altro ancora. Da noi è giunto con la ricarica da 65W.

