Red Magic 8 Pro: eccolo in tutto il suo splendore (FOTO)

In queste ore sono trapelate le nuove immagini ufficiali relative al futuro gaming phone Red Magic 8 Pro. Dai leaks poi, scopriamo molti dettagli in più sul pannello del dispositivo.

Facciamo il punto; la gamma Red Magic 8 Pro sarà svelata in Cina il prossimo 26 dicembre e all’interno troveremo due prodotti: un Pro e un Pro+. L’azienda, in attesa del debutto, ha iniziato a spoilerare molti dettagli sui telefoni in questione sul suo portale di Weibo.

Red Magic 8 Pro e Pro+: cosa sappiamo?

Analizziamo il form factor dei device; vediamo un design squadrato con un frame pulito e minimal. Sulla parte sinistra vediamo i pulsanti per l’accensione e il volume, a destra quelli dedicati al gaming. Posteriormente invece, ci sono tre ottiche impilate verticalmente con flash LED posto in alto. Uno dei due modelli avrà una back cover trasparente ma non sappiamo quale dei due.

Anteriormente invece, ci sono cornici ridotte e un pannello che offrirà un’esperienza completa senza fori per la selfiecam (sarà infatti posta sotto l’unità). Il rapporto schermo-corpo sarà pari al 93,7% e il display presenterà il refresh rate adattivo fino a 120 Hz. Presenti poi i due speaker ultra lineari, l’audio Lossless a 96 KHz, la latenza di 48 ms e non solo. Sotto la scocca troveremo il processore Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm per entrambi i dispositivi, con 16 GB di RAM e 1 TB di memoria interna. La batteria dovrebbe essere da 5000 mAh per il Pro e da 6000 mAh per il Pro+ con fast charge da 165W.

Non sappiamo quando arriveranno in Europa; il debutto asiatico è imminente ma nel resto del mondo li aspettiamo fra qualche settimana, o al massimo, qualche mese. Nelle notizie correlate, se siete interessati ad un gaming phone dell’azienda, vi consigliamo il modello Red Magic 7 che trovate su Amazon a soli 769,00€.

