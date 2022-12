Red Magic 8 Pro: arriva il primo gaming phone con Snapdragon 8 Gen 2

In queste ore sono trapelate sul web le specifiche tecniche relative al nuovo gaming phone di punta di casa ZTE. Di fatto, sul web sono emerse le caratteristiche del primo gaming phone con processore Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm. Parliamo del futuro Red Magic 8 Pro.

Oltre a questa ammiraglia, Nubia sta lavorando anche ad una iterazione vanilla per il mercato cinese; nel resto del mondo vedremo questi device nel corso del 2023, anche se non c’è ancora una roadmap di rilascio precisa.

Giusto per essere precisi, pochi mesi or sono, abbiamo scoperto che il famigerato Red Magic 8 Pro vanta il numero di modello NX729J ed è approdato sul portale cinese del 3C. Non di meno si è anche mostrato sull’ente TENAA anche se l’azienda ha prontamente rimosso la scheda tecnica. Per fortuna, qualche insider è riuscito a salvare il tutto e a condividere online le specifiche dei device.

Red Magic 8 Pro: le presunte caratteristiche

Dall’elenco del TENAA scopriamo che il Red Magic 8 Pro avrà uno schermo OLED da 6,8 pollici con risoluzione 2480 x 1116 pixel. Fornirà un’esperienza full screen con foro al seguito. Sotto la scocca dovremmo assister al debutto dell’inedito SoC Snapdragon 8 Gen 2 con RAM fino a 16 GB e storage fino a 1 TB. Parliamo di memorie virtuali di tipo LPDDR5 e di storage UFS 4.0. La batteria dovrebbe essere da 5000 mAh e da 6000 mAh, a seconda della versione scelta. Ci sarà comunque la ricarica veloce da 165W. Skin proprietaria con Android 13 al seguito. Ci sarà una selfiecam da 16 mega e posteriormente tre ottiche da 50, 8 e 2 Megapixel. Il device peserà 228 grammi con misure di 163,98 x 76,35 x 8,9 mm. Il debutto è previsto per la fine del mese o per l’inizio di gennaio.

Se volete fare oggi un buon affare, vi segnaliamo Red Magic 7 su Amazon a soli 769,00€ con spese di spedizione gratuite incluse nel costo del device. Non di meno, avrete accesso ad un coupon che vi farà risparmiare altri 39€ sul prezzo di listino.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.