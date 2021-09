Il Red Magic 6S Pro è arrivato con un nuovo chipset, un raffreddamento migliorato e controlli touch più veloci: ecco tutti i dettagli del nuovo gaming phone di Nubia.

Red Magic 6S Pro: specifiche

Alimentato dallo Snapdragon 888+, che spinge il core CPU principale basato su Cortex-X1 fino a 2,995 GHz – rispetto ai 2,84 GHz del chipset originale utilizzato nel Red Magic 6 Pro -, il nuovo Red Magic 6S Pro è dotato di un display AMOLED da 6,8 pollici con risoluzione di 1.080 x 2.400 px. Si tratta di un pannello a 8 bit con copertura del 100% di DCI-P3, che raggiunge un picco di luminosità di 700 nit e supporta l'attenuazione CC per un funzionamento senza sfarfallio.

Lo schermo ha una frequenza di aggiornamento di 165 Hz (con modalità a 120, 90 e 60 Hz); la novità è che la frequenza di campionamento del tocco multi-dito è 720 Hz.

Il telefono presenta sul retro un nuovo grilletto, le cui funzioni possono essere personalizzate utilizzando il software di gioco di Red Magic.

Un altro interessante sviluppo relativo allo schermo è che il lettore di impronte digitali – posizionato sotto il display – ora rileva la frequenza cardiaca. Lo Snapdragon 888+ gestisce anche la connettività 5G – con downlink fino a 7,5 Gbps e uplink 3,0 Gbps per lo streaming in movimento – insieme al Wi-Fi 6E, che offre fino a 3,5 Gbps sulla banda a 6 GHz.

Come il suo predecessore, il Red Magic 6S Pro ha una batteria da 5.050 mAh con supporto alla ricarica da 66W, sebbene nella scatola troveremo solo con un caricabatterie da 30 W.

Per quanto riguarda l'ottica, troviamo una fotocamera principale da 64 MP sul retro, insieme ad un modulo ultra wide da 8 MP e un sensore di profondità; la selfie-camera frontale ha un sensore da 8 MP. Il telefono – con skin RedMagic OS 4.0, basato su Android 11 – presenta una porta USB-C è cablata per velocità 3.0 e supporta la DisplayPort – se si desidera collegare un monitor esterno. Disponibile anche un jack per cuffie da 3,5 mm e lo standard Bluetooth 5.1.

Il Red Magic 6S Pro sarà presto disponibile sul mercato globale nelle configurazioni da 12/128 GB e 16/256 GB; per quanto riguarda riguarda i prezzi, pare che si partirà dai 520€ fino ad arrivare a quasi 1.000 euro.

