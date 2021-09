Red Magic 6S Pro avrà una frequenza di campionamento di 720Hz e una velocità di risposta di 7,4 ms. Ecco quanto rivelato da un recente poster promozionale apparso in rete proprio in queste ore.

Red Magic 6S Pro: frequenza di campionamento di ben 720 Hz

Dopo il lancio della serie ROG Phone 5s di Asus, anche il marchio di gioco Red Magic di Nubia lancerà i nuovi gaming phone del secondo semestre dell'anno.

I telefoni dovrebbero essere presentati con i moniker Red Magic 6S e Red Magic 6S Pro e, prima del lancio a settembre, il produttore ha rivelato una specifica chiave del modello pro.

Un post condiviso su Weibo dall'account ufficiale di Red Magic ha rivelato che il modello di punta della gamma 2021 avrà una frequenza di campionamento multi-touch di 720Hz, il che è un aumento significativo rispetto alla frequenza di campionamento del tocco di 400Hz del modello lanciato all'inizio di quest'anno.

Red Magic non sta solo aumentando la frequenza di campionamento del tocco, ma ha anche rivelato che la velocità di risposta al tocco sarà di soli 7,4 ms.

In poche parole, il gaming phone sarà una scheggia in tutto e per tutto; nelle operazioni quotidiane, nell'utilizzo del device e soprattutto durante i giochi più sfrenati (COD Mobile, Real Racing e molto altro ancora).

Il produttore ha rivelato in precedenza che il device sarà dotato anche di una tecnologia di raffreddamento migliorata insieme a una ventola di raffreddamento integrata di nuova generazione, un processore Snapdragon 888 Plus di Qualcomm, un display con frequenza di aggiornamento di 165Hz e tre fotocamere sulla back cover.

