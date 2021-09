Il design e le specifiche del nuovo Red Magic 6S Pro sono state rivelate in un video di Unboxing apparso sul canale YouTube di Zollotech.

Red Magic 6S Pro: design e caratteristiche

Nubia ha spoilerato l'arrivo dell'imminente Red Magic 6S Pro negli ultimi due giorni. Il suo debutto è previsto per la prossima settimana (il 6 settembre, precisamente) e abbiamo anche visto diversi leaks riguardanti il dispositivo in un recente teaser. Ora, un nuovo video di unboxing ha rivelato il design dello smartphone e ne ha anche rivelato alcune delle specifiche tecniche.

In un nuovo video di Zollotech, lo YouTuber ha condiviso l'unboxing del Red Magic 6S Pro che mostrava il terminale in tutto il suo splendore. Mentre il prezzo è ancora oggi sconosciuto, il ragazzo ha indicato che il gaming phone verrà lanciato in più varianti:

Cyborg 12 GB di RAM + 128 GB di spazio di archiviazione;

Cyborg 16 GB di RAM e 256 GB di storage;

Ghost 16 GB di RAM + 256 GB di memoria interna .

Questo è in qualche modo in linea con i rapporti precedentemente emersi, anche se il dispositivo sarebbe dovuto arrivare anche con una RAM da 8 GB e avrebbe dovuto disporre di ben 512 GB di storage.

Nella confezione possiamo vedere il solito cavo di ricarica e brick. Tuttavia, l'aspetto più interessante dell'unboxing riguardava il design. Mentre il produttore cinese di smartphone ha mostrato un pannello posteriore trasparente per il dispositivo in poster e video di immagini teaser, la variante din questione ha un retro opaco/lucido. Quindi, l'iterazione con back cover trasparente potrebbe essere esclusiva di un'edizione speciale.

La versione dello YouTuber presentava un Qualcomm Snapdragon 888+ e 128 GB di spazio di archiviazione. Il terminale sfoggia un display AMOLED da 6,8 pollici con risoluzione FHD+ e frequenza di aggiornamento di 165Hz; non manca una luminosità massima di 700 nits.

Il pannello frontale ospita anche un lettore di impronte digitali nel display. Sul retro, il 6S Pro presenta una configurazione a tripla lente con una sensore principale da 64 megapixel, abbinato ad un obiettivo ultra-wide da 8 megapixel e un macro da 2 megapixel. Secondo Zollotech, il telefono è alimentato da una batteria da 5.050 mAh che supporta la ricarica rapida raffreddata ad aria da 120 W.

Notiamo anche che il pannello posteriore del telefono si è surriscaldato dopo che l'utente ha giocato a Real Racing 3 e COD: Mobile. Come si suol dire: “bene, bene, bene, ma non benissimo” (cit).

Nubia

Smartphone