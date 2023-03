Recensione serratura elettronica Welock Smart Lock Touch41

Le serrature smart stanno diventando sempre più popolari grazie alle loro funzionalità avanzate e alla facilità d’uso. Con la crescente diffusione delle tecnologie smart home, sempre più persone stanno optando per serrature intelligenti per proteggere le loro case. Queste serrature offrono una maggiore flessibilità e controllo sull’accesso alla propria abitazione, consentendo di sbloccare e bloccare la porta da remoto e di monitorare l’accesso tramite smartphone o altri dispositivi. In questo articolo, esamineremo la serratura smart Welock Smart Lock Touch41, una soluzione di sicurezza innovativa che sfrutta la tecnologia touchscreen (e non solo…) per l’accesso ai locali che intendiamo proteggere.

Introduzione

Welock Smart Lock Touch41 è una delle soluzioni di sicurezza per la casa più avanzate sul mercato. Offre una vasta gamma di funzionalità intelligenti che consentono un accesso sicuro alla propria abitazione, tra cui l’opzione di sbloccare la porta tramite codice PIN, impronte digitali o chiave tradizionale. Inoltre, la serratura è dotata di un design elegante e resistente che la rende adatta a qualsiasi tipo di porta e di arredamento. Grazie alla connessione Bluetooth, è possibile monitorare e controllare l’accesso alla serratura da remoto tramite un’app dedicata per smartphone, garantendo una maggiore flessibilità e comodità. Nei successivi paragrafi, analizzeremo le caratteristiche principali della serratura smart Welock Smart Lock Touch41 e valuteremo la sua efficacia come soluzione di sicurezza domestica.

La confezione del Welock Touch41 include la serratura intelligente, due chiavi esagonali, tre schede RFID e istruzioni multilingue. In caso di smarrimento, è possibile accedere alle istruzioni in formato PDF dalla pagina del prodotto. Per far funzionare la serratura sono necessarie tre batterie AAA, che non sono incluse nella confezione e devono essere acquistate separatamente. È possibile scegliere anche una versione con un box WiFi aggiuntivo, che consente di utilizzare la serratura al di fuori del raggio d’azione Bluetooth tramite l’app. Senza il box WiFi, la serratura funziona solo all’interno del raggio d’azione del Bluetooth.

Installazione e prima configurazione

Quello che ci ha spinti a testare questa serratura intelligente è stata la promessa da parte del produttore di una facile installazione. Non solo, perché anche la compatibilità con la maggior parte delle porte sul mercato è stata una caratteristica che ci ha positivamente colpiti. Secondo il produttore, la serratura può essere utilizzata con qualsiasi porta con uno spessore compreso tra 55 e 100 mm, grazie al suo pomello esterno lungo 56 cm con un diametro di 46 mm e al pomello interno di 57 mm di lunghezza e 38 mm di diametro. Tuttavia, è importante notare che la compatibilità è limitata alle serrature europee standard e non supporta le serrature più vecchie.

Per l’installazione della serratura, è necessario rimuovere il vecchio cilindro, svitando la vite nella porta e rimuovendo il cilindro con la chiave della porta. Utilizzando la chiave a brugola, è possibile rimuovere il pomolo interno, inserire il cilindro dall’esterno e quindi sostituire il pomolo. È possibile regolare la lunghezza del pomolo in base allo spessore della porta e, una volta inserita la vite, la serratura dovrebbe funzionare. Nel nostro caso, l‘installazione è stata completata in meno di 5 minuti. Tuttavia, è importante verificare se è necessario un ulteriore dispositivo di sicurezza a seconda della posizione della serratura e dello spazio tra la serratura e la porta.

L’app Welock

Chiaramente l’App è soltanto la ciliegina sulla torta; ciò significa che la serratura potrebbe essere utilizzata assolutamente da sola, tuttavia si andrebbero a perdere delle opzioni. L’app non vanta una valutazione particolarmente elevata, questo forse a causa dell’accoppiamento non particolarmente facile tra app e serratura. Per connettersi all’app, sono necessari il Bluetooth, il codice QR sul lato esterno della serratura e l’ID della serratura. Di conseguenza il consiglio è quello di non gettare la scatola!

L’app richiede un account, quindi è necessario registrarsi. Quindi aggiungete la serratura tramite il simbolo “+" utilizzando il codice QR, inserite l’ID della serratura e dovreste connettervi velocemente. Nell’app si riceve un protocollo di sblocco, e successivamente si potranno modificare alcune impostazioni come le impronte digitali registrate, l’impostazione di un PIN e l’aggiunta di schede RFID. È inoltre possibile aggiornare il firmware e ricevere assistenza.

È possibile anche godere della compatibilità con i noti assistenti vocali come Amazon Alexa e Google Assistant. L’app funziona in modo affidabile per la maggior parte del tempo, tuttavia non è proprio al passo con i tempi e talvolta risulta un po’ macchinosa. Il tempo di reazione tra l’app e la serratura è lungo, quindi a volte è necessario premere due volte, il che può essere fastidioso.

Facile da utilizzare

La serratura intelligente Welock Touch41 è dotata di un pulsante, un display di piccole dimensioni e un sensore di impronte digitali. Premendo il pulsante di funzione, è possibile risvegliare la serratura e accedere al sensore di impronte digitali. Tenendo premuto il pulsante per 5 secondi, si può accedere al menu di configurazione del sistema. Tuttavia, l’utilizzo del menu tramite il solo pulsante può risultare un po’ scomodo.

Per sbloccare la Welock Touch41 è possibile utilizzare le tre schede RFID fornite nella confezione, che possono essere registrate nell’app. Si potrebbe riscontrare qualche problema nella registrazione, tuttavia è possibile effettuarla anche senza l’ausilio dell’app, quindi dalla serratura stessa. La registrazione, in questo ultimo modo, risulta decisamente più affidabile e veloce.

Da notare che nella serratura a cilindro ruota solamente l’aletta di chiusura, quindi l’apertura e la chiusura della porta devono ancora essere effettuate manualmente. Inoltre, la batteria della serratura è facilmente controllabile grazie all’applicazione. Le batterie della Welock Touch41 dovrebbero durare un anno con un utilizzo di dieci volte al giorno, e in caso di esaurimento della batteria, è possibile ricaricare la serratura tramite un power bank con l’ausilio della porta micro-USB.

Le specifiche

Modi per sbloccare: Impronta digitale, con una scheda RFID o con la loro app

Impronta digitale, con una scheda RFID o con la loro app Metodo di controllo: App

App Durata della batteria: Durata della batteria di 1 anno

Durata della batteria di 1 anno Utilizzo della batteria: Basso consumo energetico

Basso consumo energetico Monitoraggio: Monitoraggio in tempo reale dal tuo smartphone

Monitoraggio in tempo reale dal tuo smartphone Impronta digitale: Legge rapidamente in 0,3 secondi

Cosa c’è nella confezione?

Serratura elettronica Welock Smart Lock Touch41

Pomello interno

3 schede RFID

Viti

Manuale

Quanto costa

La serratura elettronica Welock Smart Lock Touch41 ha un costo di listino di €189,00 ma con il codice sconto esclusivo per gli utenti di Telefonino.net si risparmieranno 50€.

Il codice sconto da utilizzare nel modulo check out è VD50, il prezzo finale è di €139,00

Pro e contro

Pro Contro Pro Facile da configurare e usare

È possibile memorizzare fino a 3 amministratori e 97 utenti

Durata batterie 1 anno di utilizzo

Porta micro USB per il backup della batteria

Resistente alle intemperie Contro WiFi Gateway extra opzionale

Non è possibile lasciare la serratura sbloccata

In conclusione

In conclusione siamo rimasti positivamente impressionati da questa serratura smart. L’installazione è stata piuttosto semplice, il design è da ritenere abbastanza riuscito: neutrale e per nulla invadente. L’applicazione sicuramente andrebbe rivista e corretta in alcuni comportamenti anomali.

Personalmente andrei sicuramente ad installare una serratura del genere in un locale secondario, un garage o magari in piccoli appartamenti privati destinati ad affitta-camere. Il sistema è piuttosto stabile ma non ancora perfettamente maturo tanto da essere installato in un’abitazione privata. Non ci resta dunque che consigliarvi questa ottima serratura smart. Vi lasciamo a questa pagina per ulteriori informazioni ed eventualmente la possibilità di acquistarla.