Recensione Redmi Note 13 5G: è lui il nuovo RE della fascia bassa?

Il nuovo Redmi Note 13 5G è finalmente arrivato, in compagnia dei fratelli Pro e Pro+. Con questo nuovo modello, Xiaomi vuolte dimostrare ancora una volta di poter dominare la fascia bassa del mercato, fornendo caratteristiche tecnoche interessanti e mantenendo il prezzo al di sotto dei 300 euro. In questa recensione, vi raccondiamo come funziona il nuovo Redmi Note 13 5G, analizzandone pregi e difetti.

Redmi Note 13 5G: Unboxing e Specifiche Tecniche

Guardando la scheda tecnica del Redmi Note 13 5G, non vediamo uno stravolgimento rispetto al precedente modello, bensì un aggiornamento che non cambia radicalmente l’assetto tecnico dell’entry level cinese. Il SoC è un MediaTek Dimensity 6080, un chip piuttosto economico ma che ha già dimostrato il suo valore su altri smartphone di questa fascia di prezzo. Affiancato da 8GB di RAM – nel modello da noi testato – il chip fa un discreto lavoro e garantisce una certa fluidità al sistema.

Ottime notizie anche per la memoria interna, che parte da 128GB anche nella versione più economica e può essere aumentata tramite l’installazione di una microSD, una caratteristica ormai più unica che rara. Ovviamente, l’installazione di una microSD preclude la presenza di una seconda SIM all’interno dello smartphone.

Non manca il sensore di impronte digitali per lo sblocco, posizionato lungo il lato destro e facilmente raggiungibile dal pollice. Inoltre, il nuovo Redmi Note 13 5G non rinuncia al jack da 3.5mm per le cuffie e al sensore ad infrarossi, utile a trasformare lo smartphone in un telecomando di vecchia generazione per controllare TV, decoder, condizionatori ed altri sistemi casalinghi.

Design e display

Il target giovane e dinamico della serie Redmi Note, impone al brand cinese una certa cura per il design dei prodotti. Questo Redmi Note 13 si distingue positivamente, con un corpo in alluminio, bordi netti e squadrati e un imponente comparto fotografico posteriore. Il retro dello smartphone è realizzato con una finitura opaca davvero piacevole al tatto, nonché perfetta per non trattenere impronte e garantire un ottimo grip.

Ci ha stupiti la qualità della cover in silicone, inclusa in confezione. Non si tratta della classica cover trasperente, semi-rigida e che tende ad ingiallirsi nel tempo, ma bensì di un accessorio di discreta qualità.

Lo schermo da 6.74" del Redmi Note 13 5G è un AMOLED in risoluzione FullHD+ con refresh rate a 120Hz. Il pannello ci ha stupiti, la resa dei colori è vivida e brillante, con neri assoluti e una luminosità di picco che raggiunge i 600 nits, più che sufficienti per garantire visibilità anche sotto la luce diretta del sole.

Avere un display da 120Hz su questa fascia di prezzo è un vantaggio da non sottovalutare. La fluidità del display, affiancata all’ottima resa cromatica, garantiscono un’esperienza d’uso fantastica e vicina a smartphone ben più costosi.

Foto e Video

Le prestazioni fotografiche del Redmi Note 13 5G non ci hanno convinto del tutto. Nonostante Xiaomi sottolinei la qualità del sistema fotografico, i risultati di scatto non ci hanno entisiasmato affatto.

Il sistema a tripla ottica è composto da un sensore principale da ben 108MP, lo stesso già visto su altri modelli Xiaomi e Redmi. Ad affiancare la fotocamera principale, troviamo un’ottica ultra-grandangolare 0.5x e un sensore macro per scatti molto ravvicinati. La gestione dei colori è buona, così come le foto in modalità notte, ma la classica esperienza “punta e scatta" non convince appieno.

L’aspetto più critico riguarda la nitidezza delle immagini, che non sono quasi mai come le vorremmo. La messa a fuoco non è sempre precisa – sopratto con poca luce – e ciò ci costringe a toccare sempre lo schermo per assicurarci il punto di focus.

Immagini

In linea generale, le immagini sono buone per un utilizzo social senza troppe pretese, ma non sono adatte agli utenti più esigenti e che scattano tanto. La funzione di scatto a 108MP è interessante, consente di realizzare immagini di grandi dimensioni e di maggior qualità.

In ambito video, siamo più o meno sulla stessa barca. La qualità delle immagini catturate non è il massimo, ma la stabilizzazione è ottima ed aiuta a semplificare l’esperienza d’uso.

Insomma, non si tratta di certo di un camera-phone, ma su questa fascia di prezzo è lecito non aspettarsi grosse prestazioni fotografiche. Le foto fatte con il nuovo Redmi Note 13 restano comunque al passo con la concorrenza.

Batteria e Ricarica

Il Redmi Note 13 5G vanta una batteria da 5000mAh, che non sono tanti in senso assoluto, ma che si rivelano abbastanza per superare un’intera giornata di utilizzo intenso. Durante il nostro stress test, siamo arrivati ad un giorno e mezzo di utilizzo con una sola carica.

Grazie al caricatore incluso in confezione, con una potenza massima di ben 33W, lo smartphone si ricarica molto velocemente.

Prezzi e varianti

Redmi Note 13 5G arriva sul mercato con un prezzo di listino che parte da 279,90€ per la variante 6-128GB. La versione da noi testata, con 8-256GB di memoria, è in vendita su Amazon a 299,90€.

Si tratta di un prezzo molto interessante per uno smartphone dal design ricercato, ben costruito e con un display molto bello. Peccato per le prestazioni fotografiche non al top, che ci fanno tornare con i piedi per terra e ci lasciano un po’ di amaro in bocca.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.