Un nuovo mediogamma di casa Realme avente numero di modello RMX3381 è stato avvistato in rete con il processore MediaTek Dimensity 810 e 8 GB di RAM.

Realme: cosa sappiamo del nuovo midrange con Dimensity 810?

Sappiamo che il sub brand di OPPO annuncerà lo smartphone Realme 8s 5G in alcuni mercati selezionti il 9 settembre. Debutterà come il primo telefono al mondo alimentato dal nuovo processore Mediatek Dimensity 810.

Sembra che, subito dopo il suo annuncio, la società possa presentare un altro dispositivo con Dimensity 810 in Cina. È stato scoperto che il telefono del marchio avente numero di modello RMX3381, certificato dall'autorità TENAA il mese scorso, sarà dotato del suddetto chipset.

Lo smartphone Realme è stato ora avvistato sul sito di benchmarking Geekbench. L'elenco rivela che il terminale è alimentato dal chip MediaTek MT6833V/PNZA, che include sei core CPU che funzionano a 2,00 GHz e i restanti due core con clock a 2,4 GHz.

Si presuppone che questo sia il SoC Dimensity 810. Il sito rivela inoltre che vanta 8 GB di RAM e funziona su sistema operativo Android 11. Nei test single-core e multi-core, ha ottenuto rispettivamente 609 e 1803 punti.

Rapporti recenti hanno rivelato che l'RMX3381 sarà dotato di un display LCD FHD+ da 6,5 ​​pollici che offre una frequenza di aggiornamento di 90Hz. Ha una fotocamera frontale da 16 megapixel e la configurazione fotografica posteriore dispone di una tripla lente così ripartita: 48 + 2 + 2 Megapixel.

Non di meno, offre fino a 8 GB di RAM e fino a 256 GB di memoria interna. Dispone di altre funzionalità come la batteria da 5.000 mAh, il supporto per la ricarica rapida, il sistema operativo Android 11 e uno scanner di impronte digitali montato sul frame lateralmente.

Si ipotizza che Realme RMX3381 possa debuttare come un prodotto facente parte della serie V. Le specifiche dell'RMX3381 sono simili a quelle del Realme 8s 5G. Sembra che l'unica grande differenzafra i due terminali risieda nel comparto fotografico.

