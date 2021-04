Il sub-brand di OPPO ha annunciato gli smartphone Realme X7 e Realme X7 Pro a settembre 2020 in Cina. Oggi, la società ha svelato silenziosamente un nuovo telefono facente parte di tale line-up denominato “Realme X7 Pro Extreme Edition“. Il nuovo smartphone è dotato di un display dal bordo curvo con un supporto ad alta frequenza di aggiornamento, un sistema a tripla fotocamera da 64 mg a pixel, un chipset di punta e una grande batteria con supporto per la ricarica rapida.

Specifiche e caratteristiche di Realme X7 Pro Extreme Edition

Il Realme X7 Pro Extreme Edition misura 7,8 mm di spessore e pesa 170 grammi. È dotato di un pannello AMOLED da 6,55 pollici che supporta una risoluzione Full HD +, una frequenza di aggiornamento di 90 Hz, una frequenza di campionamento tattile di 360 Hz, una luminosità di 1200 nit e uno scanner di impronte digitali in-display.

Per i selfie, Realme X7 Pro Extreme Edition ha una fotocamera da 32 megapixel. La configurazione della fotocamera posteriore del telefono prevede una lente principale da 64 megapixel, un obiettivo ultrawide da 8 megapixel con un FOV di 119 gradi. Completa il tutto una macro con una lunghezza focale di 4 cm.

Il chipset 7nm Dimensity 1000+, che ha alimentato l’X7 Pro, è presente anche sotto il cofano dell’X7 Pro Extreme Edition. Il telefono viene fornito con RAM LPDDR4x e memoria UFS 2.1. Il telefono si avvia con il sistema operativo Android 11 basato su Realme UI 2.0.

Per la dissipazione del calore, l’X7 Pro Extreme Edition dispone di una tecnologia di raffreddamento a liquido VC. È supportato da una batteria da 4.500 mAh che supporta la ricarica rapida da 65 W, che può caricarlo completamente in soli 35 minuti.

Prezzi e disponibilità

Le varianti Realme X7 Pro Extreme Edition da 8 GB di RAM + 128 GB e quelle da 12 GB di RAM + 256 GB hanno un prezzo rispettivamente di 2.299 Yuan (~ $ 350) e 2.599 Yuan (~ $ 396). È disponibile in due colori come Castle Sky e Black Clever Forest. Il telefono è elencato per le prenotazioni su piattaforme di rivenditori come il negozio online di Realme China, JD.com, Tmall e Suning. Non si sa nulla dell’eventuale commercializzazione sul suolo europeo.

