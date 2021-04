Sei in cerca di uno smartphone? Realme X50 5G è in offerta su Amazon a soli 295,00€. Il ribasso del 20% corrisponde a uno sconto effettivo di 74,99€ che rende l’acquisto conveniente.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Realme X50 5G: le specifiche di questo smartphone

Il design elegante rende Realme X50 5G uno smartphone difficile da passare inosservato. Nella sua colorazione Jungle Green acquista le sembianze di uno smeraldo che lo rendono altrettanto unico. Appartenente alla fascia media, questo device vanta caratteristiche interessanti.

Il display montato è un pannello LCD Full HD+ da 6.57 pollici che rende l’esperienza visiva immersiva. Grazie ai suoi bordi leggermente arrotondati, la visione dei contenuti è resa estremamente ampia.

Il processore è un Qualcomm Snapdragon 765G 5G che viene abbinato a ben 6 GB di RAM e 128 GB di memoria di archiviazione per prestazioni dinamiche e scattanti.

Spicca il comparto fotografico grazie alla sua quad camera posteriore. L’obiettivo principale è da 48 megapixel mentre le altre tre lenti hanno una risoluzione di 8 e 2 megapixel per scattare in modalità bianco e nero, ritratto e macro. L’apparato frontale, invece, è composto da due fotocamere firmate Sony: la principale ha una risoluzione da 16 megapixel, mentre la secondaria ha un obiettivo da 2 megapixel.

Degna di nota è anche la batteria che ha un valore di 4200mAh e si carica mediante ricarica rapida da 30 W.

Tra le altre features, infine, sono da citare l’altoparlante super linear, il lettore d’impronte digitali e lo sblocco attraverso riconoscimento facciale.

Lo smartphone è Dual SIM e supporta la connettività 4G e 5G.

Puoi acquistare Realme X50 5G a soli 295,00€ su Amazon nella sua colorazione Jungle Green. Acquistalo oggi e ricevilo in tempi brevi. Le spedizioni sono gratuite per i membri Prime e per chi effettua il primo acquisto sul sito. Lo smartphone, in conclusione, può essere acquistato anche a rate.

