Realme Wireless Mouse potrebbe essere lanciato non appena supererà una nuova certificazione. A febbraio, il sub brand di OPPO aveva riferito di voler portare sul mercato accessori per il gaming nel mercato indiano insieme alla serie di smartphone Narzo 30. Alla fine, il telefono in questione è stato svelato insieme ad un mouse da gioco e un tappetino, non questi non sono mai stati commercializzati. Bene, ora dopo quasi cinque mesi, un nuovo prodotto di Realme è stato certificato online.

Realme Mouse sfiderà il Magic Mouse di Apple?

Secondo un informatore, un mouse con il numero di modello RMW2024 è apparso su una nuova certificazione che ne rivela l'esistenza. Questo dovrebbe essere il tanto chiacchierato mouse di Realme. Ha una batteria da 1,5 V e dovrebbe essere completamente wireless.

Anche se non siamo completamente sicuri che si tratti dello stesso mouse trapelato in precedenza, possiamo sicuramente dire che è in arrivo nelle prossime settimane.

Oltre a questo, il colosso tecnologico cinese ha lanciato alcuni gadget nei principali mercati come India, Cina ed Europa. Realme è ora destinato a far crescere il mercato dei PC e di altri gadget di consumo con il lancio di Realme Book, Realme Pad e l'accessorio per la ricarica wireless magnetica MagDart.

Se non ne siete a conoscenza, il Realme Book sarà un notebook portatile che offrirà specifiche interesanti con un buon rapporto qualità-prezzo. È stato spoilerato più volte dall'azienda stessa ed è stato anche visto di recente sulla certificazione 3C della Cina. Inoltre, il Realme Pad è stato avvistato all'interno della certificazione IMDA di Singapore. D'altra parte, il MagDart dovrebbe essere commercializzato nelle prossime settimane.

Con più perdite di gadget Realme in arrivo, è più probabile che la compagnia possa lanciare l'intero lotto di questi articoli in un singolo evento di lancio.

