Nonostante la pandemia globale, il mercato degli smartphone sta ancora andando abbastanza bene. Nel complesso, potrebbe esserci stato un calo delle vendite di anno in anno, tuttavia, non possiamo dire che i singoli produttori non stiano vendendo in maniera ottimale. Secondo Xu Qi, vice presidente di Realme, le vendite mensili dei telefoni nel mercato cinese hanno superato quota 1 milione in appena un mese.

Realme: prestazioni record nel 2020-2021

Stando a quanto dichiarato da Xu Qi, il mercato cinese non è un posto facile per competere. Ha anche affermato che negli ultimi due anni da quando Realme è entrato nel mercato cinese degli smartphone, ci sono stati molti momenti spaventosi.

Xu ha detto “Due anni fa, la domanda che ci siamo posti era: c'è una possibilità per un nuovo giocatore? Realme può avere un posto in questo mercato estremamente competitivo? “

All'inizio del 2020, il produttore cinese ha modificato la sua strategia di prodotto e ha proposto il “5G completo“. Da allora, tutti i prodotti Realme China sono stati prodotti 5G. Xu Qi ha dichiarato: “Per Realme all'epoca, significava rinunciare a una parte del mercato e aprire più possibilità. Questa è stata una decisione al cardiopalma”.

Nel febbraio di quest'anno, la società ha anche annunciato la strategia 2021 “doppia piattaforma + doppia ammiraglia“. Per i prodotti di fascia medio-alta, utilizzando sia la serie Qualcomm Snapdragon 8 che la doppia piattaforma 5G di punta della serie MediaTek Dimensity per creare due gamme di flagship separate.

Realme ha rilasciato di recente un paio di smartphone (GT e GT Neo) che attualmente stanno andando bene. Tuttavia, ci sono rapporti secondo cui la società svelerà ancora un altro smartphone della gamma.

Qualche giorno fa, un teaser ufficiale di Realme ha suggerito che l'azienda annuncerà un nuovo terminale la prossima settimana. Le speculazioni finora suggeriscono che questo potrebbe essere il Realme GT Neo Flash Edition. Nello specifico, il poster ufficiale ha rivelato che l'evento di lancio di Realme si sarebbe tenuto il 24 maggio.

Il Realme GT Neo utilizza un display con risoluzione Full HD + da 6,43 pollici (2400 × 1080 pixel). Questo pannello supporta una frequenza di aggiornamento di 120 Hz che è uno standard di settore per le ammiraglie. Sotto il cofano, questo dispositivo viene fornito con MediaTek Dimensity 1200 e fino a 12 GB di RAM.

Nel reparto fotocamere, questo dispositivo utilizza una fotocamera principale da 64 MP e un sensore macro da 8 MP e macro da 2 MP. Sulla parte anteriore è presente una fotocamera da 16 MP. Inoltre, questo smartphone utilizza l'interfaccia utente Realme 2.0 su Android 11 OS.

